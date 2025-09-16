晴時多雲

娛樂 電影

不再是都市傳說！男神金城武暌違8年唯一大銀幕作品 《風林火山》終於在台定檔

〔記者許世穎／台北報導〕香港影史製作成本最高電影《風林火山》繼今年5月在坎城影展「午夜放映」單元曝光後，日前終於宣布10月將上映，讓影迷直喊「終於不再是都市傳說！」曾執導《殭屍》的導演麥浚龍打造前所未見的絕美香港，不僅是萬眾矚目的犯罪劇情鉅作，同時也是亞洲男神金城武暌違8年再度有電影上映，片商今天也正式宣布台灣上映日期。

《風林火山》是男神金城武暌違8年唯一大銀幕作品。（壹壹喜喜提供）《風林火山》是男神金城武暌違8年唯一大銀幕作品。（壹壹喜喜提供）

《風林火山》今（16）日也公布預告和視覺海報，預告就可看到導演麥浚龍精心打造的極致美學，還有盛大的爆破場面和槍戰動作。電影集結金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓等超強卡司領銜主演，闊別大銀幕已久的金城武依舊帥氣十足，服裝更是有型到爆。

劉青雲在《風林火山》中以長髮造型飾演警探，與歹徒激烈槍戰。（壹壹喜喜提供）劉青雲在《風林火山》中以長髮造型飾演警探，與歹徒激烈槍戰。（壹壹喜喜提供）

除了金城武，還有飾演鐵血警察的劉青雲以中長髮造型出現，在銅鑼灣槍戰中，和歹徒激烈駁火；梁家輝則飾演退休警官，臉上的傷痕和造型就十分有戲；古天樂則扮演亡命殺手，開槍和多場動作戲讓人目不轉睛。

古天樂在《風林火山》演出冷血殺手。（壹壹喜喜提供）古天樂在《風林火山》演出冷血殺手。（壹壹喜喜提供）

外媒《綜藝》先前也報導指出，《風林火山》耗資4億港幣（約台幣15.48億元）打造，成為香港影史製作成本最高的電影，導演麥浚龍在坎城影展接受《Deadline》專訪時表示：「我建造了一個冰封的世界，但角色們的熱血仍在流動」，暗示影片在視覺上的冷峻風格與情感上的強烈對比。

梁家輝在《風林火山》飾演退休警官，造型充滿氣場。（壹壹喜喜提供）梁家輝在《風林火山》飾演退休警官，造型充滿氣場。（壹壹喜喜提供）

片中超過800個特效鏡頭，涵蓋爆破、雪景及城市光影，劇組更打造了面積達6萬平方呎的1:1比例銅鑼灣實景，前導預告中也可以看到更多精彩的銅鑼灣槍戰場面，感受到高規格預算所呈現的動作質感。

高圓圓在《風林火山》飾演的心理醫生成片中關鍵。（壹壹喜喜提供）高圓圓在《風林火山》飾演的心理醫生成片中關鍵。（壹壹喜喜提供）

《風林火山》前導海報。（壹壹喜喜提供）《風林火山》前導海報。（壹壹喜喜提供）

該片描述一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」，比想像中更可怕、更混亂，結局誰來撥亂反正？《風林火山》將於10月9日在台上映。

《風林火山》前導預告：

