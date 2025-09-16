晴時多雲

娛樂

沈玉琳高顏值助理爆紅 本尊現身《熱吵店》「招牌手勢」超有梗

沈玉琳正接受後續鞏固治療，日前透露血癌治療已獲階段性成功。（本報資料照，記者陳奕全攝）沈玉琳正接受後續鞏固治療，日前透露血癌治療已獲階段性成功。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕沈玉琳前陣子傳出因罹患血癌而住院治療，目前仍在醫院休養、持續與病魔奮戰。由於家屬與團隊低調保密，外界對他病情進展格外關注，而他的助理Michael也因為高顏值，意外成為焦點。

沈玉琳月初曾親自報平安，透露骨髓檢測報告幾乎驗不到不好的血球，新長出來的都是正常的血球，代表階段性治療成功，並預告接下來將進行鞏固治療，讓粉絲們鬆了一口氣。

沈玉琳助理Michael登上《熱吵店》，比出招牌手勢掀起熱議。（翻攝自臉書）沈玉琳助理Michael登上《熱吵店》，比出招牌手勢掀起熱議。（翻攝自臉書）

Michael上個月他因陪同出入醫院，被網友捕捉高顏值側影，瞬間引爆討論，網友紛紛敲碗詢問他的社群帳號。近日Michael更登上《11點熱吵店》，現場拉下衣服比出沈玉琳招牌「拉弓手勢」，展現滿滿默契，看來真的有接到沈玉琳的靈魂，同時替老闆暖心打氣，「爸爸養病，兒子出來上班。」

