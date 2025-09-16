晴時多雲

娛樂 電影

《時代革命》導演自爆曾想不開！新片攜手黃秋生來台喊幸福

〔記者許世穎／台北報導〕金馬紀錄片《時代革命》導演周冠威推出全新懸疑校園電影《自殺通告》，找來金馬影帝黃秋生、甫入圍金鐘獎的林予晞和黃迪揚一同演出，今（16）日曝光前導預告。周冠威對於在台拍片直呼帶著幸福感，在台待了1個月的黃秋生更笑說：「在台灣度過一段愉悅的日子，我住的地方對面溫州水餃十分美味！」

香港導演周冠威（左起）推懸疑校園新作《自殺通告》，攜手林予晞、黃秋生合作。（本萃電影提供）香港導演周冠威（左起）推懸疑校園新作《自殺通告》，攜手林予晞、黃秋生合作。（本萃電影提供）

導演周冠威曾以《幻愛》、《時代革命》拿下兩座金馬獎，去年在台拍攝《自殺通告》，瞄準學生自殺敏感議題，透露因拍過《時代革命》，加上題材敏感，在香港尋覓資金及演員相對困難，找場地更四處碰壁，沒有一間學校願意租借，後來毅然決然選擇台灣取景。

黃秋生來台拍攝《自殺通告》，直說在台灣度過一段愉悅的日子。（本萃電影提供）黃秋生來台拍攝《自殺通告》，直說在台灣度過一段愉悅的日子。（本萃電影提供）

周冠威2017年開始創作此劇本，他自認在亞洲傳統教育制度之下，是一個失敗者，坦言：「少年的我，也曾經想不開，找不到生存意義，慶幸世界還有電影，讓我知道還有人明白我，世界還有美好，值得生存下去。電影救了我，所以自此立志要創作一部有關自殺、教育、制度、反抗與服從的電影。」

提到在台拍片，周冠威形容過程內心踏實，不用恐懼或擔憂電影突然被取消，「能夠更加專注於電影，帶着幸福感去拍攝！」也特別感謝影帝黃秋生願意力挺演出校長一角。黃秋生說：「我很喜歡到外地工作，且很希望和周導演合作，他是個知識分子型導演，合作非常偷快，演員也很好。」

導演周冠威（右）在台拍新片《自殺通告》，電影在元智大學取景。（本萃電影提供）導演周冠威（右）在台拍新片《自殺通告》，電影在元智大學取景。（本萃電影提供）

電影的前導預告開場只見學生步伐整齊劃一，隨著有人倒下，校園陷入混亂，學生痛苦絕望，大人們表情各異，除了影帝黃秋生，剛入圍金鐘獎的林予晞和黃迪揚合體飆戲，田中千繪也在前導預告中一閃即逝，吊足觀眾胃口，讓人更加期待電影全貌。《自殺通告》將於11月7日在台上映。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

《自殺通告》前導預告：

點圖放大header
點圖放大body

