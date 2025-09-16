晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣YTR遭韓男毆打「路人竟冷眼旁觀不阻止」！她揭殘酷原因

台灣網紅劉力穎近日在首爾被一名男子搭訕，只因拒絕陪過夜，竟遭對方毆打、拉扯，造成她全身多處瘀青、手指骨折。（翻攝自Threads）台灣網紅劉力穎近日在首爾被一名男子搭訕，只因拒絕陪過夜，竟遭對方毆打、拉扯，造成她全身多處瘀青、手指骨折。（翻攝自Threads）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有50萬YT訂閱台灣網紅劉力穎，在南韓生活8年，近日與友人在首爾弘大夜店區被當地一名男子搭訕、性暗示，她當下立即拒絕，怎料竟遭對方連甩數個巴掌並粗暴推擠，造成全身多處瘀青、手指骨折。恐怖的是，事發當下有路人經過，竟沒有幫忙報警，最後是她自己報警才得救，不過警方的回應也是相當冷漠，僅口頭安慰，並沒有進行調閱監視器等蒐證舉動。

劉力穎凌晨拍片還原事發經過及傷勢，她透露，事發當下原先有當地路人想上前幫忙阻止暴行，不過在得知她並非韓國人後，便立刻放棄幫助並冷眼旁觀，至於其背後原因，劉力穎無奈直言：「韓國人會幫韓國人」，就連後續警察的處理方式，也是在袒護施暴者。

不過就算見識了南韓人的陰暗面，她仍不想一竿子打翻全船人，「我受到很多當地人的照顧，不管男女老少，這起暴力事件雖然記憶猶存，但我相信不是所有南韓人都是這樣」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中