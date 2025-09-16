台灣YTR遭韓男毆打「路人竟冷眼旁觀不阻止」！她揭殘酷原因

台灣網紅劉力穎近日在首爾被一名男子搭訕，只因拒絕陪過夜，竟遭對方毆打、拉扯，造成她全身多處瘀青、手指骨折。（翻攝自Threads）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有50萬YT訂閱台灣網紅劉力穎，在南韓生活8年，近日與友人在首爾弘大夜店區被當地一名男子搭訕、性暗示，她當下立即拒絕，怎料竟遭對方連甩數個巴掌並粗暴推擠，造成全身多處瘀青、手指骨折。恐怖的是，事發當下有路人經過，竟沒有幫忙報警，最後是她自己報警才得救，不過警方的回應也是相當冷漠，僅口頭安慰，並沒有進行調閱監視器等蒐證舉動。

劉力穎凌晨拍片還原事發經過及傷勢，她透露，事發當下原先有當地路人想上前幫忙阻止暴行，不過在得知她並非韓國人後，便立刻放棄幫助並冷眼旁觀，至於其背後原因，劉力穎無奈直言：「韓國人會幫韓國人」，就連後續警察的處理方式，也是在袒護施暴者。

請繼續往下閱讀...

不過就算見識了南韓人的陰暗面，她仍不想一竿子打翻全船人，「我受到很多當地人的照顧，不管男女老少，這起暴力事件雖然記憶猶存，但我相信不是所有南韓人都是這樣」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法