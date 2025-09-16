晴時多雲

娛樂 電視

張立東「世紀級白目」惹怒女友 女孩們聽到拳頭都硬了

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》由吳姍儒代班主持，本集節目邀請到何妤玟、黃喬歆、楊佩潔、小鐘、張立東、嘉育，以及不吸地團Rita、Pag等來賓一起聊聊「這種白目男友誰受得了？愛我是順便，氣我是本業吧？」控訴各種「白目」男友的離譜行徑。張立東分享年輕時的白目事蹟，也讓現場來賓聽了拳頭都硬了。

張立東帶女友住「迪士尼主題」汽車旅館，圓夢變驚嚇。（東森綜合台提供）張立東帶女友住「迪士尼主題」汽車旅館，圓夢變驚嚇。（東森綜合台提供）

張立東表示，他知道當時的女友一直有個「迪士尼公主夢」，因此在交往週年時，他特別安排了三天連假，打算給女友一個大驚喜。一路上，越往機場的方向走，女友就越興奮，還雀躍地問他：「可是我沒有帶護照怎麼辦？」沒想到張立東竟神回：「我幫妳帶好了啦。」接著就直接把她載到新開幕的「迪士尼主題汽車旅館」，女友瞬間笑不出來，連續三天都擺著一張臭臉，讓張立東超級尷尬。這段超瞎的故事一出，立刻引發現場來賓一陣撻伐，直呼：「這也太扯了吧！根本是世紀大白目！」

相較之下，何妤玟的遭遇更是讓人傻眼，她透露自己曾大手筆送給前男友價值六萬元的生日禮物，輪到她生日時，她暗示想收到名牌包。沒想到前男友竟抱怨：「這個牌子都很貴耶，根本沒有六萬塊以下的包包！」接著甚至打開視訊鏡頭，要何妤玟直接挑選一個低於六萬元的包包！小鐘聽了忍不住吐槽：「他就是要剛好回送六萬元整，多一塊都不願給你！」

何妤玟遇「沒品前任」，遭拗補差價，眾怒喊快放生。（東森綜合台提供）何妤玟遇「沒品前任」，遭拗補差價，眾怒喊快放生。（東森綜合台提供）

何妤玟無奈表示，她只好挑了一個四萬八的小包，隨後便以其人之道反問：「那剩下的一萬二要怎麼辦？」，結果前男友竟挑了一副價值一萬六的耳環，還厚著臉皮要求何妤玟補足四千元的差價！這段誇張情節，讓現場來賓聽了全都目瞪口呆，直呼：「這也太沒氣度了吧。」何妤玟氣憤表示：「我當下立刻用雲端支付把四千元轉給他，東西一拿到手，就直接跟他分手了！」吳姍儒也忍不住搞笑總結：「所以妳的前男友根本是代購吧！」

點圖放大header
點圖放大body

