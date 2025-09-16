無限城票房破330億超越神隱少女！《鬼滅之刃》包辦日本影史前二名
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在日本上映60日，票房破330億日圓。（法新社）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》（下稱無限城）在日本上映60日，票房逾330億日圓，超越《神隱少女》316.8億日圓紀錄，登日本影史第二高票房，《鬼滅之刃》系列劇場版雄踞日本影史票房前兩名。
《鬼滅之刃》官方X今（16日）宣布，《無限城》日本上映60日，累積觀影人數達2304萬2671人人次，票房高達330億5606萬6300日圓，目前在全球累積觀影人數已經來到5500萬4375人人次，全球累積票房破680億日圓。
《無限城》也超越《神隱少女》，成為日本影史第二高票房，日本影史最高票房為《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》的407.5億，外界關注《無限城》是否也會超越400億票房，甚至是超越自家的《無限列車》，成為日本影史票房冠軍。
