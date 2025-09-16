晴時多雲

娛樂 最新消息

小鐘無視女友感受「犯下滔天大錯」吳姍儒傻眼罵沒水準

小姐不熙娣新一集，大聊各種白目男友的荒唐行徑。（東森綜合台提供）小姐不熙娣新一集，大聊各種白目男友的荒唐行徑。（東森綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》由吳姍儒代班主持，本集節目邀請到何妤玟、黃喬歆、楊佩潔、小鐘、張立東、嘉育，以及不吸地團Rita、Pag等來賓一起聊聊「這種白目男友誰受得了？愛我是順便，氣我是本業吧？」控訴各種「白目」男友的離譜行徑。

節目一開始，小鐘就自首曾犯下讓女友當場淚崩的滔天大錯。他回憶有一次為了幫某任女友慶生，特地安排了一趟浪漫的泰國之旅，還砸重金預訂了米其林餐廳。沒想到到了生日當晚，女友精心打扮、身穿性感內衣熱舞登場，想給他一個驚喜，小鐘卻完全不為所動，不僅沒有任何反應，還直接把女友推開，獨自專心觀看泰國綜藝節目。

小鐘無視女友性感熱舞，竟只顧看電視，遭吳姍儒罵沒水準。（東森綜合台提供）小鐘無視女友性感熱舞，竟只顧看電視，遭吳姍儒罵沒水準。（東森綜合台提供）

這讓女友瞬間心碎，當場淚灑現場。小鐘還辯解：「因為我們交往已經一段時間了，覺得沒有那麼刺激了啦！」完全不解風情，並自認「現在想想確實是我太白目了。」讓全場來賓聽了超傻眼，吳姍儒更是忍不住吐槽：「你這樣真的很沒水準！」

