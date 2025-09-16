教師節來屏東勝利星村聽民歌！金智娟周治平帶你追憶青春

〔記者羅欣貞／屏東報導〕教師連假來勝利星村聽民歌！屏東縣政府將於本（9）月27、28日舉辦「追憶青春・民歌開唱」，以經典民歌為主軸，結合音樂演出、復古舞會與風格市集，讓勝利星村化身民歌時光機，邀請不同世代在歌聲裡重溫青春記憶，唱出專屬的年代情懷。

屏東勝利星村9月27及28日結合經典民歌演唱與市集，陪民眾共度充滿秋意的午后時光。（屏東縣政府提供）

屏東縣府文化處表示，活動特別邀請金曲歌后、搖滾民歌代表金智娟（娃娃），與溫柔情歌詩人周治平於9月28日教師節壓軸登場。兩人將帶來〈飄洋過海來看你〉、〈青梅竹馬〉、〈那一場風花雪月的事〉、〈就在今夜〉等多首膾炙人口的金曲，陪伴觀眾一同重返黃金年代。

9月27日活動同時邀集屏科大民謠吉他社表演，以及Swing Dance復古搖擺舞會，邀請大家穿上復古造型隨音樂搖擺，參與這場屬於老派浪漫的青春舞會，提前報名還有精彩好禮，歡迎民眾共同參與這場跨世代的復刻派對。

屏東勝利星村民歌演唱活動9月28日邀請搖滾民歌代表金智娟，帶來經典歌曲。（屏東縣政府提供）

一連兩天「舊好勝市集」活動時間從下午3時至9時，除了欣賞民歌，更集結復古選物、生活文創小物、風味美食，現場更設有經典拍照打卡區，讓民眾不只聽歌，更能沉浸式走入民歌年代的風格日常。

屏東勝利星村民歌演唱活動9月28日邀請溫柔情歌詩人周治平。（屏東縣政府提供）

文化處說明，為向辛勞的師長致意，教師節當天凡持教師證至現場報到，可獲市集100元現金抵用券，歡迎老師們走進星村，在音樂與生活中，放慢腳步、享受片刻悠然。更多活動資訊請關注勝利星村臉書及屏東縣政府文化處官網。

