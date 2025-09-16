晴時多雲

娛樂 音樂

Marz23首度攻蛋「真的會有六塊肌」 遇低潮早晚2件事停止內耗

〔記者張釔泠／台北報導〕Marz23將於11月22日首度攻蛋舉辦「不簡單的演唱會」，他坦言：「在同一年內以TRASH主唱與Marz23兩個身份接連站上台北、高雄雙蛋，雖然挑戰很大，但也很值得，因為我知道很多人都在等這場Marz23的演唱會，這次我們真的一起等到了。」

Marz23表示，一年內兩度賣票，心情仍免不了緊張，加上演唱會時間接續，壓力自然不小，但他也笑說，現在比較是「聽天由命」的心情，「我相信老天爺會給我最好的劇本、最適合的安排，所有過程與結果我都會接受。」

Marz23將以個人身分首度攻蛋。（寬宏藝術X華納音樂提供）Marz23將以個人身分首度攻蛋。（寬宏藝術X華納音樂提供）

他不忘對自己喊話：「兄弟你真的辛苦了，真的是不簡單的哥，雖然你常常懷疑自己，但你一直做得很好，你是最棒的。」

作為Emo rap代表人物，Marz23 也分享在低潮時的「精神秘訣」，每天早晚都會做感恩冥想與正念咒語，讓自己停止內耗、回到滿足狀態，他希望能把這份正能量帶給歌迷。

儘管行程滿檔，Marz23仍堅持健身，笑稱：「這次演唱會上真的會有六塊肌！」此外，本次演唱會主視覺更以天使符號為概念，設計成「不簡單的演唱會」，象徵靈魂進化的中繼站。他也向粉絲喊話：「希望大家帶著一顆誠摯的心，走進小巨蛋，好好享受每一刻，和我一起慶祝生命的歷程。」門票將於 9/17中午12:00寬宏售票系統（kham.com.tw）正式開賣，購票採實名制。

點圖放大header
點圖放大body

