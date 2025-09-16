天外亂入大蟑螂！張棋惠崩潰影片破240萬觀看 捲土重來保證「徹底消毒」

〔記者張釔泠／台北報導〕張棋惠即將出道滿25週年，今宣布「米米之音張棋惠出道25週年演唱會」11月29日在CORNER MAX 登場。她預告將邀請「兩位嘉賓」，一位是「超驚喜合體」，另一位則是「帥到會讓大家跌破眼鏡」的家喻戶曉男歌手。至於眾所期盼的《一千零一個願望》是否會演唱，她神秘笑說：「來了就知道，保證不讓大家失望。」

張棋惠11/29開唱。（好撐音樂提供）

張棋惠全新單曲《饒了我的舌》已經數位平台上架，MV由9歲女兒阿寶掌鏡，全家旅遊普吉島時拍攝，11年後重返舊地紀錄回憶，也讓女兒學習尊重文化、語言與性別差異。她笑說自己海島旅行常穿同幾套泳裝，但仍堅持拍照，「是一種對自己的檢視與毅力」，而她最美的模樣，總是被女兒精準捕捉。

張棋惠從5個月前開始，策劃「週一棋來聽歌」系列見面會，挑選每月一個週一，與歌迷在實體空間共度音樂時光。她自掏腰包租場地，安排接送巴士，讓粉絲邊聽歌邊喝飲料，還全程免費入場。

就在上個月的活動上，她演唱張學友《她來聽我的演唱會》時，竟遇突如其來「不速之客」一隻蟑螂亂入，引爆網路熱議，該片段迄今已累積超過240萬次觀看。張棋惠打趣：「要感謝那隻蟑螂成就這一切！」還接到滅蟑業配，笑說：「請大家放心，演唱會場地一定會徹底消毒！」

張棋惠日前感性回顧：「以前的我，沒什麼機會沒太多夢想，雖然出道久了，卻沒什麼作品被看見。」如今她終於實現多年來最渴望的夢想，也逐漸擁有喜歡她的粉絲，並學會面對不理解卻評論她的人。她坦言：「只有我自己知道，這一路有多不容易、有多被看不起。」她相信，這場演唱會不只是表演，更是陪大家重溫成長記憶。「無論是追星少女、爸媽級觀眾，還是剛認識我的新粉，我希望每個人都能在現場找到屬於自己的共鳴。」

