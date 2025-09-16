韓正妹YTR來台被伴手禮「GG大鵰燒」嚇壞！網怒：低俗當有趣

一對來自北韓的姊妹YTR行經西門町街頭，一看到大鵰燒馬上被嚇傻。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北西門町商圈為眾多觀光客來台必逛景點，不過近年來西門町街頭竟出現以男性生殖器為造型的雞蛋糕，不僅直接命名為「大鵰燒」還標榜是台灣必買伴手禮，令台灣網友深感不妥，近日更有一對來自北韓的姊妹YTR造訪西門町街頭時被此畫面嚇傻。

姊妹倆同時露出尷尬的笑容，相當不解台灣怎麼會有這種「害羞」的伴手禮。

一對來自北韓的脫北姊妹YTR「來自北韓的金西雅」時常分享來台的日常與所見所聞，近日兩姊妹行經西門街頭，一眼就看到大鵰燒的招牌，妹妹馬上震驚的說「姊姊你看那是什麼？」，接著露出尷尬的笑容，相當不解台灣怎麼會有這種「害羞」的伴手禮。

影片一出，意外引發台灣網友討論，「丟臉丟到國外了」、「這種伴手禮真的非常低級，竟然還標榜台灣必買！」「簡直低俗當有趣」、「真的覺得很離譜，西門町那麼多觀光客欸，搞不好真的都以為大鵰燒是台灣特產」。

