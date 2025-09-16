晴時多雲

娛樂 最新消息

右邊酒窩竟是「愛犬撕爛」下場 隋棠吐露恐怖經歷

隋棠（左）為音樂劇《巧克力冒險工廠》站台。（華文環球藝術娛樂提供）隋棠（左）為音樂劇《巧克力冒險工廠》站台。（華文環球藝術娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠昨為百老匯魔幻音樂劇《巧克力冒險工廠》站台，呼應劇情，隋棠也分享生命中最難忘的冒險故事，她指著右臉頰說：「我這邊的酒窩是我家的狗挖的，因為我想要測試牠可以多久不用呼吸，牠就生氣了，翻身起來把我的臉撕爛。」這段恐怖經歷發生在隋棠小學四年級，問她後悔嗎？她說：「倒也沒有，我太好奇了。」

至於近期的冒險，則是她抱著很多衣服再也穿不下的決心，健身重訓胖了8公斤，隋棠說：「完全是冒身材的險，大家都知道我是凱渥出來的，公司裡的model一個比一個瘦，那時候標榜要能夠穿下最小號的衣服，才有資格走上台。」

隋棠右邊酒窩的來由很恐怖。（華文環球藝術娛樂提供）隋棠右邊酒窩的來由很恐怖。（華文環球藝術娛樂提供）

後來她成功轉型演員，也走入家庭，今年剛好是結婚十週年、還生了3胎，問她當年是否覺得在事業上升期走入家庭很冒險？隋棠說：「不算，因為這是我人生一定要完成的清單，我從小就喜歡小孩，所以我知道我長大一定要當媽媽，然後一定要生很多小孩，夢想是4個，但太晚開始了。」她特別提到當年在凱渥的大前輩韓黛嘉：「她就是生好多小孩、又依然漂亮，家庭又幸福美滿，當時我就好希望未來能像她一樣，更加明確我要生很多孩子的目標。」

此外，隋棠近來忙著排練人生第一齣瓊瑤舞台劇，笑說：「幸好我演的是舞台劇，不是音樂劇，因為找我唱歌，就真的是冒險了！完全是我不拿手的一件事，所以我很崇拜音樂劇的演員，又會唱歌、跳舞和演戲，太厲害了！」

《巧克力冒險工廠》12月17日至28日將在台北流行音樂中心呈現夢幻奇觀；明年1月2日至1月4日移師高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，門票自9月17日（三）中午12時全面啟售。

