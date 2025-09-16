晴時多雲

娛樂 最新消息

GD大巨蛋票價出爐！1980元起能見天王挑戰「秒速秒殺」

GD演唱會宣傳海報。（超級圓頂提供）GD演唱會宣傳海報。（超級圓頂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國天王「GD」G-DRAGON繼7月小巨蛋演出後，今（16）主辦單位超級圓頂宣布GD確定11月1日、2日連續兩天登上臺北大巨蛋開唱，且公布票價自台幣1980元至8980元不等，勢必再次掀全台熱潮。

這次台北安可場 Galaxy Corporation與AEG Presents聯合製作，GD將以國際級規格打造全新舞台，承接世界巡演的聲勢，為台北樂迷帶來難忘的視覺與聽覺震撼。

GD演唱會票圖。（超級圓頂提供）GD演唱會票圖。（超級圓頂提供）

GD演唱會 粉絲福利。（超級圓頂提供）GD演唱會 粉絲福利。（超級圓頂提供）

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》演唱會自今年3月自韓國起跑，至今已走遍14個城市，累積29場演出，場場爆滿；GD以爆發力十足的舞台能量與獨特魅力，證明其在全球樂壇的超然地位。

身為BIGBANG隊長，GD長年被譽為K-POP指標人物，以顛覆框架的音樂風格與潮流影響力橫掃亞洲，去年他暌違7年推出單曲《POWER》，旋即空降排行榜冠軍，更於今年帶來全新作品《Übermensch》展現源源不絕的創作能量。

本次GD售票採「實名登記抽選」制，更多消息可鎖定SuperDome超級圓頂官方社群專頁。

