蘇永康淪第2個屈中恆？ 浙江開唱遭抵制

蘇永康因染毒重創形象。（翻攝自蘇永康臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港情歌天王蘇永康成屈中恆翻版？預計10月6日中秋節在中國浙江溫州開唱的蘇永康，被網友向浙江省文化廣電和旅遊廳投訴他曾吸毒，應禁止蘇永康在中國開唱。

而浙江省文化廣電和旅遊廳也火速做出回覆：「該演出活動經審核同意，資料齊全，程序符合要求，批准同意演出。」但據了解，投訴網友仍不死心，持續號召其他人向浙江政府部門反映，並瞄準蘇永康10月4日在廣東懷集的個唱，擴大抵制行動。

舞台劇導演賴聲川攜手屈中恆、那維勳、文章、司雯等人合作舞台劇《寶島一村》，該劇上個月13日在中國北京宣傳時，屈中恆被翻出曾染毒，意外引發爭議。（資料照）

意外的是，此事在網路瘋傳，有網友翻出屈中恆和導演賴聲川日前赴北京宣傳舞台劇《寶島一村》，當時屈中被觀眾提及染毒往事，質疑導演為何要用「劣跡藝人」，隨後演變到屈中恆慘遭換角。

57歲蘇永康2002年6月與女星安雅在台北酒吧因涉嫌服食及藏有搖頭丸被扣查，他被判入台北看守所觀察勒戒，在19天後獲釋卻重創演藝形象，隨後事業陷入低潮，近幾年轉往中國發展。下個月18日，蘇永康將在台灣舉辦「2025蘇永康演唱會」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

