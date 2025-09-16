晴時多雲

娛樂 最新消息

52歲艾瑞克丹恩罹漸凍人症 臨時缺席艾美獎

艾瑞克丹恩曾以《高校十八禁》、《實習醫生》等劇走紅。（翻攝自IG）艾瑞克丹恩曾以《高校十八禁》、《實習醫生》等劇走紅。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕52歲美國男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）曾以《高校十八禁》、《實習醫生》等劇走紅，今年4月被證實罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS），俗稱「漸凍人」，他上節目談及此事忍不住落下男兒淚。

據悉，艾瑞克原本堅持出席艾美獎並擔任頒獎嘉賓，沒想到臨時缺席，讓外界擔心其健康狀況。第77屆艾美獎頒獎典禮已於美國時間14日晚間在洛杉磯登場（台灣時間15日上午），艾瑞克原擔任頒獎嘉賓，最後臨時缺席。

由於艾瑞克未對外說明缺席理由，引起娛樂圈擔憂其健康狀況。艾瑞克年初在節目《Good Morning America》分享近況，提及每天醒來就被提醒著，罹患ALS不是一場夢，而是真實存在的事實。

現在的艾瑞克，身體右側已完全無法動彈，僅剩左側還能稍微活動，現在連左手也越來越無力，讓他開始擔心，未來左手和雙腿失去功能是遲早的事。

