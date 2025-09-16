（影音）台灣YTR劉力穎遭韓男暴打 首露面曝傷勢

今天凌晨，劉力穎透過影片公開身上傷勢。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕在YouTube有50萬粉絲的台灣網紅劉力穎，近日赴南韓旅遊在首爾弘大夜店區遭韓男暴力攻擊，15日她先在Threads公開千字長文還原當時事發過程，表示對方連甩她數個巴掌並被粗暴推擠，造成全身多處瘀青、手指骨折，今天凌晨2度發文。

劉力穎拍片還原事情經過並公開身上傷勢，只見她手腳上滿是瘀青，大小拇指還因骨折無法彎曲，她難過說：「警方只有口頭安撫我，沒有調閱現場監視器。」對此，她感到十分無助。

請繼續往下閱讀...

影片中，劉力穎透露當時路人本想協助她報警，卻發現她是外籍人士後放棄，最後是劉力穎自己打112報警，警察到場後只安撫她說：「這種情況在南韓很常見。」並要她回家休息。

在南韓住了8年的劉力穎說：「我受到很多當地人的照顧，不管男女老少，這起暴力事件雖然記憶猶存，但仍相信不是所有南韓人都是這樣。」她也自我檢討，「這件事我也有錯，我也有開口我也有動手推他拉他的衣領抓他頭髮，就算現在受傷了，不後悔保護我朋友跟保護我自己。」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法