晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影音）台灣YTR劉力穎遭韓男暴打 首露面曝傷勢

今天凌晨，劉力穎透過影片公開身上傷勢。（翻攝自Youtube）今天凌晨，劉力穎透過影片公開身上傷勢。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕在YouTube有50萬粉絲的台灣網紅劉力穎，近日赴南韓旅遊在首爾弘大夜店區遭韓男暴力攻擊，15日她先在Threads公開千字長文還原當時事發過程，表示對方連甩她數個巴掌並被粗暴推擠，造成全身多處瘀青、手指骨折，今天凌晨2度發文。

劉力穎拍片還原事情經過並公開身上傷勢，只見她手腳上滿是瘀青，大小拇指還因骨折無法彎曲，她難過說：「警方只有口頭安撫我，沒有調閱現場監視器。」對此，她感到十分無助。

影片中，劉力穎透露當時路人本想協助她報警，卻發現她是外籍人士後放棄，最後是劉力穎自己打112報警，警察到場後只安撫她說：「這種情況在南韓很常見。」並要她回家休息。

在南韓住了8年的劉力穎說：「我受到很多當地人的照顧，不管男女老少，這起暴力事件雖然記憶猶存，但仍相信不是所有南韓人都是這樣。」她也自我檢討，「這件事我也有錯，我也有開口我也有動手推他拉他的衣領抓他頭髮，就算現在受傷了，不後悔保護我朋友跟保護我自己。」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中