剛認愛新男友無預警放閃 小禎甜喊這5字
小禎罕見認了新戀情，並表示想好好呵護這段關係。（資料照，記者潘少棠攝）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕離婚滿5年的「小禎」胡盈禎日前被拍到與小7歲、外貌神似日籍球星大谷翔平的廚師Alan約會，她罕見認了戀情，並表示想好好呵護這段關係，盼外界給予小倆口空間。
近日小禎女兒Emma迎來18歲生日，她特地為愛女舉辦慶生派對，更訂製很特別的生日蛋糕，透露蛋糕是與Alan一起構思設計，說到甜蜜處，小禎難掩幸福神情雀躍說：「感謝那個倫……」，閃瞎大票網友。
小禎小7歲男友曾上過吳宗憲《小明星大跟班》。（翻攝自YT）
小禎過去曾與小開丁春霆傳出緋聞，但她多次表示2人只是朋友，如今傳出新戀情受到大家祝福，前夫李進良也大方恭喜送祝福。
至於爸爸胡瓜，當時消息傳出正在錄製外景《綜藝大集合》，透露近期有和男方見過面，一起吃過飯，並說對方話不多、很乖；有沒有給小禎建議？胡瓜表示女兒都這麼大了，尊重小禎的任何選擇。
