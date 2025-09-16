晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

剛認愛新男友無預警放閃 小禎甜喊這5字

小禎罕見認了新戀情，並表示想好好呵護這段關係。（資料照，記者潘少棠攝）小禎罕見認了新戀情，並表示想好好呵護這段關係。（資料照，記者潘少棠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕離婚滿5年的「小禎」胡盈禎日前被拍到與小7歲、外貌神似日籍球星大谷翔平的廚師Alan約會，她罕見認了戀情，並表示想好好呵護這段關係，盼外界給予小倆口空間。

近日小禎女兒Emma迎來18歲生日，她特地為愛女舉辦慶生派對，更訂製很特別的生日蛋糕，透露蛋糕是與Alan一起構思設計，說到甜蜜處，小禎難掩幸福神情雀躍說：「感謝那個倫……」，閃瞎大票網友。

小禎小7歲男友曾上過吳宗憲《小明星大跟班》。（翻攝自YT）小禎小7歲男友曾上過吳宗憲《小明星大跟班》。（翻攝自YT）

小禎過去曾與小開丁春霆傳出緋聞，但她多次表示2人只是朋友，如今傳出新戀情受到大家祝福，前夫李進良也大方恭喜送祝福。

至於爸爸胡瓜，當時消息傳出正在錄製外景《綜藝大集合》，透露近期有和男方見過面，一起吃過飯，並說對方話不多、很乖；有沒有給小禎建議？胡瓜表示女兒都這麼大了，尊重小禎的任何選擇。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中