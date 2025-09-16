740萬人次收看典禮 艾美獎收視創2021年以來新高

「喜劇天王」塞斯羅根（左三）自編自導自演的《片廠風雲》抱走13項大獎成為本屆艾美獎大贏家。（Apple TV+ 提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕第77屆艾美獎頒獎典禮於14日晚間（台灣時間15日）在美國CBS電視台播出，共吸引740萬名觀眾收看。這一數字較去年（2024年）9月於ABC電視台播出的690萬人次成長了8%，也是自2021年以來收視最高的一屆。

這對CBS而言可說雙喜臨門，不僅收視告捷，上一回艾美獎突破740萬收視的2021年也是由CBS播出。換言之，這幾年間輪替轉播的NBC、Fox與ABC等電視台都未能超越。此次收視數據結合了CBS 電視頻道與Paramount+ 的線上直播，後者自2021年CBS上次轉播後成長顯著，串流收視比2021年增加高達76%。

請繼續往下閱讀...

同一天晚間，NBC播出的NFL亞特蘭大獵鷹對明尼蘇達維京人比賽是另一大收視亮點，但相比之下，9月例行賽並不如2024年1月第75屆艾美獎正面遭遇的季後賽強勁。當時因為好萊塢罷工，第75屆典禮自原定2023年9月延至2024年1月舉行，最終創下史上新低收視，也使得8個月後登場的第76屆典禮逆勢反彈，收視大幅成長54%。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法