娛樂 最新消息

小鬼黃鴻升離世5年了...KID重遊舊地「好多畫面湧上心頭」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小鬼」黃鴻升2020年9月16日因主動脈剝離猝逝，享年36歲，出道18年的他留下無數作品與回憶。今（16日）逝世滿5年，摯友KID林柏昇特地發文悼念，感性追憶2人過往點滴，字字句句令人動容。

KID（左）舊地重遊悼念小鬼黃鴻升。（翻攝自IG）KID（左）舊地重遊悼念小鬼黃鴻升。（翻攝自IG）

「七年後，玩很大又帶我們來到同一個地方。」KID透露《綜藝玩很大》再度到帛琉錄影，再次踏上與小鬼並肩走過的星象島，看見熟悉的橋、風景與老闆，甚至連當年的2隻狗狗依舊健在，只是已經明顯老去，讓他直呼「好多畫面都湧上心頭！」更感嘆「一切都太巧合了！」重溫了小鬼陪伴過的珍貴時光。

小鬼逝世滿5年的此刻，KID將這份感觸化作對摯友的追思，強調「我們仍然會繼續玩下去」，同時感謝團隊、粉絲與家人的支持；大批網友、粉絲也瞬間湧入留言區淚悼，「看到KID的文字又想起小鬼了」、「兩人友情太動人」、「小鬼永遠在我們心中！」再度掀起一波集體懷念。

