《蝙蝠俠2》高規格保密內幕曝光 羅勃派汀森讀劇本得開「上鎖暗袋」

〔記者許世穎／綜合報導〕由羅勃派汀森主演的2022年版《蝙蝠俠》續集終於有最新進展！距離該片上映並掀起全球熱潮已近4年，導演麥特李維斯昨出席艾美獎時親自透露，《蝙蝠俠2》（暫譯）劇本已經完成，預計將於明年春天正式開拍。

李維斯接受《綜藝》訪問時分享最新進度：「我們會在春天開拍，大概是4月底或5月初。這是一段很長的旅程，但我真的非常興奮。我對我和馬特森湯姆林共同完成的劇本感到很自豪，並且已經開始和羅勃分享。」

由於片方對劇情保密到家，李維斯也透露團隊採取了極高規格的安保措施：「我們把劇本放進一個特製的暗袋，袋子上真的有鎖和密碼。當時羅勃人在紐約，一切都是高規格安保。」派汀森完成閱讀後，還能將鎖袋留在身邊，李維斯笑說：「我們真的很信任羅勃，因為他是最棒的。」《蝙蝠俠2》預計2027年9月全球上映。

此外，除了籌備《蝙蝠俠2》，李維斯同時身兼HBO熱門影集《企鵝人》監製與編劇顧問。雖然該劇原先定位為「限定影集」，但李維斯也證實續集計畫正在討論中：「我們確實有在討論，蘿倫勒芙朗（節目統籌）正在努力思考，我們也持續交流。我們非常熱愛這部劇，也覺得演員表現無比出色。蘿倫和編劇團隊的工作令人驚嘆，我們傾注滿滿的熱情，但做夢也沒想到會獲得如此熱烈的迴響。」

