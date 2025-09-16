小鬼黃鴻升離開5年 坤達星空照配《我來自那顆星》淚喊想你

坤達（左圖左）曬出星空照悼念小鬼（左圖右）。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小鬼」黃鴻升2020年9月16日因主動脈剝離猝逝，享年36歲，出道18年留下無數作品與回憶，他今（16日）逝世滿5年，好友Energy坤達曬出背對星空、指著天際的照片，並選用小鬼的歌曲作為背景，忍淚感性悼念「5年了！想你」。

黃鴻升生前以歌手、演員、主持人多重身份活躍，深受粉絲喜愛，2020年驟逝震撼演藝圈。坤達與小鬼曾是多年好友，彼此交情深厚，如今特別挑選《我來自那顆星》這首歌來懷念，象徵小鬼仍然「在天上守護大家」，照片與文字引來許多網友湧入留言，一起追思這位永遠的朋友。

請繼續往下閱讀...

隨著小鬼逝世滿5年，粉絲與演藝圈好友紛紛透過留言、重溫作品表達不捨。有歌迷留言「每次聽到這首歌都哭」、「小鬼你真的活在我們心中」，掀起集體淚悼。雖然小鬼人已不在，但他留下的音樂、戲劇與主持足跡，依舊陪伴著眾人，成為最難忘的記憶。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法