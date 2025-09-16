晴時多雲

娛樂 電視

「小鬼」黃鴻升逝世滿5年 歌迷粉絲齊淚悼「你永遠在心中」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小鬼」黃鴻升2020年9月16日因主動脈剝離猝逝，享年36歲，出道18年的他留下無數作品與回憶，今（16日）逝世滿5年，消息再度勾起外界不捨，粉絲紛紛湧入社群平台留言，淚悼偶像「依然在心中。」

黃鴻升生前以歌手、主持人、演員多重身分活躍，曾主持長壽綜藝節目《娛樂百分百》，累積大批忠實觀眾，他的意外離世讓各界不捨悲痛，眾多合作過的藝人也公開表達哀悼。隨著黃鴻升逝世滿5年，許多歌迷特地重溫他的經典歌曲與戲劇作品，感慨時間飛逝，仍難以接受他早早離開舞台的事實。

「小鬼」黃鴻升生前熱愛創作。（資料照，記者王文麟攝）「小鬼」黃鴻升生前熱愛創作。（資料照，記者王文麟攝）

黃鴻升的各個社群平台上，湧入粉絲們心痛悼念，「永遠的小鬼，謝謝你帶來的笑容」、「5年了還是想你」、「每次聽到歌就哭」，掀起一波追思潮；許多網友更哀傷表示，黃鴻升留下的創作與樂觀精神，將持續陪伴大家，雖然人已不在，但他的身影依舊深植人心。

