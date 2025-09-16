玉兔生產倒數2月！懷二寶挺巨孕肚近照曝光「越來越不能走」

玉兔懷二寶卸貨倒數2個月。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕玉兔挺孕肚近照曝光！39歲玉兔自《我愛黑澀會》出道，2022年與導演Howard結婚育有1子。今年5月宣布懷上二寶女兒，隨著預產期只剩2個月，玉兔近日分享孕期心境坦言體力下滑「現在越來越不能走」，粉絲們則紛紛湧入關心。

玉兔昨（15日）透露懷孕後期明顯感到行動受限直言「現在越來越不能走」，逛美式賣場時常累到「看到椅子就想坐下」，還幽默感謝賣場提供的展示椅。此外，玉兔也曬出多張全身照展現孕肚狀態，除了自身的不便，她分享育兒日常，大兒子姆姆跑得越來越快讓她常常跟不上，但最打動她的是看見丈夫Howard牽著兒子的手，簡單卻溫暖的畫面讓她直呼眼眶濕潤。

隨著倒數日子逼近，玉兔坦言孕肚就像「吹氣球一樣，只有更大」，並面臨水腫、腰痛、失眠等挑戰。儘管如此，她仍透過與家人、朋友相聚感受生活小確幸，近期更帶著一家四口慶生，笑說每次吹蠟燭都許下平安健康的願望，看似簡單卻最珍貴，讓孕期生活充滿溫暖與感動。

