金鐘60》OTT霸主出線！Hami Video力壓群雄 入圍37項大獎

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘60入圍名單公布，Hami Video長期耕耘本土影視作品，共同出品的劇集再受金鐘評審肯定，《星空下的黑潮島嶼》和《化外之醫》共入圍31獎項，綜藝節目《原子少年2》和《SCOOL》共入圍6項，Hami Video合計以37項入圍，成為本屆金鐘獎入圍的OTT大贏家。

王識賢（右二）在《星空下的黑潮島嶼》帶領黃河（左）一起動刀。（Hami Video提供）

《星空下的黑潮島嶼》由王傳宗執導、湯昇榮監製，背景設定在1950年代白色恐怖期間的綠島，把歷史真實性與角色之間的衝突與扶持描繪得細膩，無論視覺場景或音樂都備受肯定。演員部分由呼聲極高的吳念軒入圍迷你劇集戲王，黃河、劉承恩雙雙角逐男配角獎，睦鎂則問鼎女配角獎。其他還有迷你劇集、導演、編劇、演技、攝影美術與聲音音樂等16項大獎，成為本屆金鐘入圍大贏家。

吳念軒表示：「謝謝金鐘評審的提名肯定，也謝謝星空下的黑潮島嶼團隊以及為這部戲幫忙過的所有人，和喜歡我們戲的人，我哭了好久，覺得大家付出的努力都值得了，最後謝謝星空所有的演員們，你們幫忙我好多，阿貴（角色）因為有你們而完整，愛你們。」

吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》和王識賢有深刻對手戲，兩人戲外互動格外熱絡。（Hami Video提供）

黃河聽到入圍消息後也表達感謝：「感謝金鐘獎評審的肯定，也要謝謝客家電視台，以及《星空下的黑潮島嶼》全體工作人員與演員。感謝在拍攝過程中給予專業協助的客語、日語、小提琴與醫學指導。特別要謝謝羅有德（角色），帶我看見生命的不同樣貌，也提醒自己，在生命裡要選擇善良。希望有更多人能透過《星空下的黑潮島嶼》，一起看見這份真誠的力量。」

該劇也同時入圍迷你劇集獎、迷你劇集／電視電影導演獎，技術獎項方面，涵蓋攝影（裴佶緯、宋文忠）、燈光、美術設計、造型設計（姚君、王嘉瑩）等多項專業團隊亦同步獲提名；音樂與聲音表現亦不容小覷，包含配樂、聲音設計與原創歌曲《神的回信》均入列；更於視覺特效獎與戲劇類節目創新獎展現後製與創意實力，呈現該劇高完成度。

「發哥」連炳發在《化外之醫》飾演越南整形外科醫師，在艱困環境下為病患進行手術。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯與越南影帝連炳發領銜主演的《化外之醫》一口氣入圍15項大獎。該劇由湯昇榮監製、廖士涵與詹淳皓執導，以醫療犯罪與移工困境為故事核心，張鈞甯飾演的外科醫師鄭琬平與連炳發飾演的越南醫師范文寧，兩人雙雙入圍戲劇節目獎最佳男女主角獎，配角方面則有楊一展競爭戲劇節目男配角獎、蔡亘晏角逐戲劇節目女配角獎。

楊一展（左起）在《化外之醫》和越南新二代蔡定邦飾演的越南籍移工，一起面臨外事警察臨檢。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

更令人驚喜的是，在劇中飾演反派的黃大煒不但以自創曲《The Way I Feel》入圍原創歌曲獎，影集處女秀更讓他入圍本屆戲劇節目最具潛力新人獎。該劇更入圍戲劇節目獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎、戲劇類攝影獎、剪輯獎、燈光獎、視覺特效獎、美術設計獎，以及創新獎等獎項。

蔡亘晏在《化外之醫》飾演熱心救人的護理師「林靜鈺」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯開心表示：「能夠跟《化外之醫》的好夥伴們一起入圍，共襄盛舉60週年的金鐘是最大的榮幸！希望我們的入圍，能夠讓大家一起多關注移工的議題！」連炳發剛從多倫多影展宣傳新作品結束，對於入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎十分興奮，他表示：「感謝評審肯定！我非常榮幸能以《化外之醫》飾演范文寧醫師而獲得最佳男主角提名。我從未想過，在台灣主演的第一部影集就能獲得台灣電視圈最高榮譽、電視金鐘獎的肯定。回首過去，當初選擇加入《化外之醫》是我做過最正確的決定，能在超過兩年的旅程中，讓我有機會結識並與這麼多才華洋溢、全心投入的工作伙伴一起工作。」

楊一展表示：「謝謝化外之醫團隊的每一個人，尤其是湯哥可以給我這樣的機會挑戰劉大哥這個角色，剛剛經紀人打給我的時候，我正在逛美術館，現在就在角落回覆大家的訊息，謝謝大家，很快就可以再一次看到大家。」蔡亘晏說：「謝謝評審，謝謝大家的祝福，能夠和《化外之醫》這麼棒的劇組和夥伴們一起入圍，非常幸福。能夠遇見這個劇本和角色，讓社會的切片被觀看與討論，真的很開心。」

黃大煒首度演出影集挑戰語言三聲道切換，他在宣傳記者會時就表明希望有機會入圍新人獎，今日大感驚喜與榮幸：「能以第一次演出就入圍金鐘獎最具潛力新人獎，還有《The Way I Feel》獲得原創歌曲獎提名，我感到非常驚喜與榮幸。謝謝《化外之醫》整個團隊給了我這麼難得的機會，讓我能在戲劇與音樂上同時被看見。也謝謝觀眾的支持，這份肯定將成為我繼續努力的動力。」導演詹淳皓則表示很開心《化外之醫》能入圍金鐘獎多項大獎，「感謝評審們的肯定，感謝《化外之醫》全體工作人員以及幫助過我們的人，感謝大家讓化外之醫這個故事被看見！」

《原子少年2》入圍金鐘60 4項大獎。（Hami Video提供）

《SCOOL》入圍金鐘60 2項大獎。（Hami Video提供）

另外，備受矚目的選秀節目《原子少年2》，在今年金鐘獎大放異彩，一舉入圍綜藝節目獎、節目類導播獎、節目類燈光獎及節目類美術設計獎等四個重要獎項。另一檔與韓國合作的亞洲男團偶像選秀節目《SCOOL》，也獲得節目類節目創新獎與節目類導播獎兩項入圍，再次證明Hami Video從戲劇到綜藝、從主流製作到前衛實驗，持續打造兼具藝術性與娛樂性的優質內容。

Hami Video出品影集入圍名單

• 戲劇節目獎：《The Outlaw Doctor 化外之醫》

• 戲劇節目導演獎：廖士涵、詹淳皓／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

• 戲劇節目編劇獎：張世嫻、溫郁芳、吳岱芸、張逸寧、李叡涵、王宥蓁、劉品函／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

• 迷你劇集（電視電影）編劇獎：JULIANA、巫柏翰、邱平、黃嗣軒／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇節目男主角獎：連炳發／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

• 戲劇節目女主角獎：張鈞????／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

• 戲劇節目男配角獎：楊一展／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

• 戲劇節目女配角獎：蔡亘晏／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

• 戲劇節目最具潛力新人獎：黃大煒／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

• 迷你劇集獎：《星空下的黑潮島嶼》

• 迷你劇集（電視電影）導演獎：王傳宗／《星空下的黑潮島嶼》

• 迷你劇集（電視電影）男主角獎：吳念軒／《星空下的黑潮島嶼》

• 迷你劇集（電視電影）男配角獎：黃河／《星空下的黑潮島嶼》、劉承恩／《星空下的黑潮島嶼》

• 迷你劇集（電視電影）女配角獎：睦鎂／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇類節目攝影獎：李鳴、鍾明達／《The Outlaw Doctor 化外之醫》、裴佶緯、宋文忠／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇類節目剪輯獎：高鳴晟、王瀞巧、林佳穎／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

• 戲劇類節目燈光獎：陳冠廷、馮鈞稜／《The Outlaw Doctor 化外之醫》、陳冠廷、小旭【陳彥碩】、何承偉／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇類節目美術設計獎：鄭之涵、李毓峰／《The Outlaw Doctor 化外之醫》、賴勇坤、何景意、尤稚儀、發哥【陳新發】／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇類節目造型設計獎：姚君、王嘉瑩／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇類節目視覺特效獎：涂維廷、黃翰麒、林宗民、江瑋竑、李芊吟／《The Outlaw Doctor 化外之醫》、林奇鋒、謝惠琪、文永翔、盧冠松、李哲誠、黃美青、林佩潔／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇類節目聲音設計獎：越前春光【林傳智】、吳培倫、王婕、陳家俐／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇類節目配樂獎：王建威、陳建騏、梁啟慧、吳沛綾、範馬春光【林傳智】／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇類節目原創歌曲獎：〈The Way I Feel〉／黃大煒／《The Outlaw Doctor 化外之醫》、〈神的回信〉／柯智棠、陳建騏、葛大為、饒瑞軍／《星空下的黑潮島嶼》

• 戲劇類節目創新獎：《The Outlaw Doctor 化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》

• 綜藝節目獎：《原子少年2 ATOM BOYZ Ⅱ》

• 節目類導播獎：《原子少年2 ATOM BOYZ Ⅱ》、《SCOOL》

• 節目類燈光獎：《原子少年2 ATOM BOYZ Ⅱ》

• 節目類美術設計獎：《原子少年2 ATOM BOYZ Ⅱ》

• 節目類節目創新獎：《SCOOL》

