娛樂 音樂

周杰倫帶8歲帥兒打網球！對決大咖歌王 驚人結局曝光了

蕭敬騰攜手經紀人Summer、索尼音樂大中華區CEO陳國威，一起出席簽約記者會。（索尼音樂提供）蕭敬騰攜手經紀人Summer、索尼音樂大中華區CEO陳國威，一起出席簽約記者會。（索尼音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」蕭敬騰昨天風光簽入新東家索尼音樂，岳父林光寧也在今天出院，讓他鬆了一口氣，這幾年他特別注意身體健康檢查，查出心臟有一點小毛病，此外左手有肌張力異常，導致他打網球挫折感很重，他常和「周董」周杰倫相約打球，至於誰贏球？他透露：「我跟他打平。」會不會常因為輸球要請吃飯？老蕭也笑爆：「我還好，有另一個哥比較常請。」

蕭敬騰風光簽約新東家。（索尼音樂提供）蕭敬騰風光簽約新東家。（索尼音樂提供）

老蕭無奈表示，原本覺得自己運動細胞不錯，「直到碰到網球....高爾夫球我都還沒有這麼強烈，網球真的讓你挫敗感很重。」經紀人愛妻Summer解釋，他們約打網球，輸的人要付場地費或請吃飯，而老蕭和周董幾乎打平，所以付錢的都是另一個哥，同樣是圈內人，但她沒鬆口是誰。

蕭敬騰出道18年首度換新東家。（索尼音樂提供）蕭敬騰出道18年首度換新東家。（索尼音樂提供）

周杰倫（右）熱愛打網球，左為網球金牌選手曾俊欣。（翻攝自IG）周杰倫（右）熱愛打網球，左為網球金牌選手曾俊欣。（翻攝自IG）

在場媒體打趣，若是打不過周董，可以和周董8歲的兒子Romeo打，老蕭直呼：「他兒子更強！」Summer也說有一次周董帶Romeo、老蕭帶著她，四人一起打雙打，她就輸給了Romeo，直誇Romeo好帥、好可愛，打起球來也很專業，小小年紀已經常到外面去參加比賽。

