《暴君》「王的男人」孔吉圈粉！男神級反差藏超強魅力

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》除了李彩玟、潤娥「男帥女美」組合，演出「孔吉」的演員李周安，在戲裡每逢生死交關的時刻，都能展現機智應對，逐漸吸引觀眾目光；現實中的他留著微卷中長髮造型，有幾分藝術家氣質，和戲裡反差感極大。

李周安在《暴君的廚師》飾演孔吉圈粉。（翻攝自IG）

李周安在最新第7、8集的《暴君的廚師》中，從細膩的情感表現到華麗的動作場面，都能輕鬆駕馭，獲得韓媒大力讚賞；戲中，孔吉在壓力鍋製作的過程中，除了破解「蔣春生」家門前的文字，又在緊張對峙中憑風趣與機靈博得目光。

李周安私下留著中長髮造型，還有六塊肌，和戲中角色相差大。（翻攝自IG）

身為「王的男人」，孔吉還在李彩玟飾演的暴君情緒失控時，扮演冷靜安撫的角色，從中維持劇中人物之間的平衡，另外透過蔣春生的口音推測其籍貫，替潤娥提供關鍵線索，展現不可或缺的存在感。

29歲的李周安出道7年，以《SKY Castle 天空之城》菜鳥住院醫師出道，之後拍了《救救我2》、《女神降臨》《五月的青春》等多種題材的作品，據悉私下還有6塊肌，兼具高冷魅力，成為網友熱議對象。

