晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿Ken金鐘雙入圍開撩壽星葉惠美 昆凌同框婆婆好幸福

周杰倫（前左起）、昆凌一起幫周媽媽慶生，也幫入圍金鐘獎的阿Ken（後右）慶祝。（翻攝自IG）周杰倫（前左起）、昆凌一起幫周媽媽慶生，也幫入圍金鐘獎的阿Ken（後右）慶祝。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫從小聽媽媽的話把鋼琴學好，也培養對藝術的喜愛，如今成為歌壇天王，也收集畢卡索真跡名畫等昂貴藝術品，讓很多網友羨慕，昨（15日）是周媽媽生日，周董和老婆昆凌，還有化妝師好友阿杜，以及剛入圍兩項金鐘獎的阿Ken一起幫媽媽慶生，也幫入圍金鐘獎的阿Ken慶祝，結果阿Ken竟以土味情話開撩周媽媽，連周董都佩服。

周董母親生日蛋糕很特別。（翻攝自IG）周董母親生日蛋糕很特別。（翻攝自IG）

過去周董曾以媽媽名字葉惠美做為專輯名稱，也讓「葉惠美」成為名聲最響亮、最好記的「星媽」名字。周媽媽過生日，慶生蛋糕很特別，用了高級魚子醬、海膽等海鮮做成，另外阿Ken也逗周媽媽，嘴甜說周媽媽福氣滿滿，讓他在一旁也跟著好運氣，入圍了金鐘獎戲劇節目導演獎，還有綜藝節目主持人獎。

阿Ken金鐘雙入圍開撩壽星葉惠美 昆凌同框婆婆好幸福阿Ken（左）入圍兩項金鐘獎，
開心逗樂周媽媽。（翻攝自IG）

另外阿Ken問周媽媽：「You are cute！哪個字是可愛？」周董母親說：「當然是cute啊！」阿Ken笑回：「不對，是『You』！」當場把周媽媽逗樂了，連周董都忍不住誇他：「很少男人可以逗媽媽笑這麼開心了！」現場氣氛超歡樂。

周董媽媽（右）被阿Ken逗得好開心。（翻攝自IG）周董媽媽（右）被阿Ken逗得好開心。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中