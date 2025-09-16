阿Ken金鐘雙入圍開撩壽星葉惠美 昆凌同框婆婆好幸福

周杰倫（前左起）、昆凌一起幫周媽媽慶生，也幫入圍金鐘獎的阿Ken（後右）慶祝。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫從小聽媽媽的話把鋼琴學好，也培養對藝術的喜愛，如今成為歌壇天王，也收集畢卡索真跡名畫等昂貴藝術品，讓很多網友羨慕，昨（15日）是周媽媽生日，周董和老婆昆凌，還有化妝師好友阿杜，以及剛入圍兩項金鐘獎的阿Ken一起幫媽媽慶生，也幫入圍金鐘獎的阿Ken慶祝，結果阿Ken竟以土味情話開撩周媽媽，連周董都佩服。

周董母親生日蛋糕很特別。（翻攝自IG）

過去周董曾以媽媽名字葉惠美做為專輯名稱，也讓「葉惠美」成為名聲最響亮、最好記的「星媽」名字。周媽媽過生日，慶生蛋糕很特別，用了高級魚子醬、海膽等海鮮做成，另外阿Ken也逗周媽媽，嘴甜說周媽媽福氣滿滿，讓他在一旁也跟著好運氣，入圍了金鐘獎戲劇節目導演獎，還有綜藝節目主持人獎。

阿Ken（左）入圍兩項金鐘獎，

開心逗樂周媽媽。（翻攝自IG）

另外阿Ken問周媽媽：「You are cute！哪個字是可愛？」周董母親說：「當然是cute啊！」阿Ken笑回：「不對，是『You』！」當場把周媽媽逗樂了，連周董都忍不住誇他：「很少男人可以逗媽媽笑這麼開心了！」現場氣氛超歡樂。

周董媽媽（右）被阿Ken逗得好開心。（翻攝自IG）

