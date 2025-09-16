晴時多雲

娛樂 電影

5歲小粉絲看得入神！《我在荒野做了一場夢》口碑爆棚

〔記者鍾志均／台北報導〕沈可尚導演最新紀錄片《我在荒野做了一場夢》記錄知名生態攝影師暨文學家徐仁修老師，6年間與大自然共生共榮的壯闊旅程，至今票房突破220萬；除了金馬女配角丁寧在社群熱情分享，資深攝影和影像工作者大力推薦外，連5歲小女孩看完電影也忍不住發問問題。

《我在荒野做了一場夢》票房近220萬，好口碑持續擴散。（牽猴子提供）《我在荒野做了一場夢》票房近220萬，好口碑持續擴散。（牽猴子提供）

《我在荒野做了一場夢》上映2週以來討論度攀升，其中華語饒舌廠牌「顏社」創辦人迪拉胖分享也有83次轉發，他強力向大家推薦，「別擔心這不是什麼藝術片，是大多數人都可以輕鬆看下去的片，只是如果你恰好是個中年人，看完恐怕不會只有驚嘆於山海經般的鳥獸奇觀」

丁寧在臉書分享帶著孩子一起觀影的感受，她提到孩子原以為會很無聊，想不到在片中找到滿滿樂趣，說著：「怎麼動物的長相都好像人一樣，都好像在跟我們說話，好多我都沒看過，原來動物這麼漂亮。」她表示，看電影時像走進了一片安靜的空間，形容片長一個半小時，「我感覺我的臉都麻麻的，心都靜靜的，看著這麼奇特的世界，覺得自己好幸運。」

《我在荒野做了一場夢》記錄知名生態攝影師暨文學家徐仁修老師與大自然的壯闊旅程。（牽猴子提供）《我在荒野做了一場夢》記錄知名生態攝影師暨文學家徐仁修老師與大自然的壯闊旅程。（牽猴子提供）

沈可尚導演勤跑多場映後，其中一場公益專場，導演特地前往宜蘭與大家交流，席間傳出一個稚嫩的聲音：「這場是什麼夢？」大家循聲望去，竟是來自5歲小女孩的發問，頓時一片驚喜與讚嘆。

對此，沈可尚笑回：「是場很美的夢，也可能是噩夢，各式各樣的夢都有，只要去大自然，真的在裡面待很久很久，你就會發現跟現實生活不太一樣，那個時候就有點做夢的感覺，所以大自然就是夢。」

《我在荒野做了一場夢》全台包場破50場，前進校園的群眾集資計畫同步進行，目前募資總金額突破160萬台幣，邁入第3階段，將會持續募資到9月底。

