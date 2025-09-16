晴時多雲

娛樂 電視

60歲搖滾教父第一次演戲就雙料入圍金鐘！搶新人獎喊話：繼續努力的動力

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60入圍名單昨公布，不少雙料入圍，包括第一次演戲的「搖滾教父」黃大煒，60歲的他以影集《化外之醫》入圍戲劇類節目最具潛力新人獎，並以歌曲《The Way I Feel》入圍戲劇類節目原創歌曲獎。在新人獎部分，他將對上《童話故事下集》余品潔、《在光裏的人》杜蕾、《第一次遇見花香的那刻2》袁漠遙和《勇氣家族》羅文君、《看見愛》金雲。

《化外之醫》是黃大煒首度演出的影集。（資料照，記者陳奕全攝）《化外之醫》是黃大煒首度演出的影集。（資料照，記者陳奕全攝）

入次參與金鐘就拉雙響炮，黃大煒表示非常驚喜與榮幸，「謝謝《化外之醫》整個團隊給了我這麼難得的機會，讓我能在戲劇與音樂上同時被看見，這份肯定將成為我繼續努力的動力。」

而黃迪揚也是雙料入圍，分別以《影后》入圍戲劇類男配角獎，以及《選物家》入圍迷你劇男主角獎。得知好消息時，他在中山捷運站哭著把入圍名單看完，直呼：「這一切真的太迷人了！」

他在《影后》飾演經紀人「壁虎」，這回入圍，他說：「希望我認識的經紀人們認為自己也入圍了，那是他們給的養分才有今天人人喜歡的壁虎。」把榮耀獻給所有他認識的經紀人。對於《選物家》的入圍，他表示「謝謝這作品帶我認識娃娃機的世界，讓我能為努力生活的台主說話」。

至於雙獎入圍，他指出劇組各個部門很努力與很大的運氣才能在同一屆兩個作品同時被看見。

他今年金鐘很忙碌，除了雙料入圍，也將與黃鐙輝搭檔主持戲劇類金鐘獎星光大道，他笑說自己是還不錯的助力演員，能讓劇組的用心給觀眾開心與感動，「那接下來我一定會好好助力、享受第60屆的金鐘派對，期待你一起來星光大道與典禮，10月18日見！」並說要開始做紅毯功課，還期許自己：「希望我看到藝文姐走過來的時候不會哭出來。」真性情讓人動容。

