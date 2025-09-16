女星遭「色鬼」摸遍全身！驚醒全身濕透…被附身唱出詭異男聲

〔記者張釔泠／台北報導〕曾參加過《超級偶像8》、《台灣那麼旺》的吳雨璇推出第一張台語專輯《逆盡》，家住基隆的她，大學畢業後就來台北打拚，曾經與某任男友一起租屋，住在南港的地下室，後來對方劈腿，只剩她一個人住，沒想到有一回睡覺竟被「色鬼」摸遍全身，最噁心的是「對方」一度要親她，她不停的抵抗，最後才全身濕透醒過來。

吳雨璇推出第一張台語專輯《逆盡》。（記者胡舜翔攝）

吳雨璇說，當時住的那間地下室沒有對外窗，所以很容易就日夜顛倒，遇到「色鬼」那次，她就是白天在睡覺，模糊中感覺有個高高的男生從她的床和梳妝台之間的通道直直走進來，「明明很窄，他還可以蹲下來，一直摸我的頭髮。」當時他和前任分手，不過有一個曖昧對象，「我直覺是那個男生來了，他還摸到我的手，觸感跟真人一樣。我明明感覺很不爽，可是我又起不來。」

吳雨璇曾被「色鬼」摸遍全身。（記者胡舜翔攝）

讓她最想吐的是，「最後他要親我 ，但是他是沒有下半身，只有上半身有壓迫感，貼近我的臉時嘴巴就放大，我真的被嚇到。」當時她感受到很冷、頭部劇烈疼痛，就像被鐵鎚敲打一般， 「我想說完了，他一定不是人，就唸了各式各樣的神 、罵髒話，他覺得我在挑釁，所以折騰很久。」醒來後她立刻打給曖昧對象，當方自然是一頭霧水，否認有去她的家。

接下來一段時間，她又陸續做了幾個夢，不是有鬼把她家的衣櫃打開，就是出現長得可怕的日本藝妓等，「我知道他們又來找我了，所以我都很兇，（夢裡）還有打對方，現在想想都覺得『我怎麼那麼帥』。」

吳雨璇推出第一張台語專輯《逆盡》。（記者胡舜翔攝）

她更透露，今年二月和男友歐吉虎南投拜拜，路途上順便拜了一個土地公廟，卻被一個鬼王附體，回到台中後，歐吉虎出門找朋友，她獨自在家泡澡聽音樂，「先是覺得有人跟我和聲， 接著從我喉嚨發出男生的聲音。」她還把水關掉、換姿勢再唱一次，「那個聲音還是凖凖的和聲到，而且是很冷門的歌。」

她立刻打電話給歐吉虎，「他請他（信仰）的神明去我們家看看，我就包著浴巾，坐在我家沙發上，發現電視開著，出現老高3年前的影片，上面寫著『死』。」 白天去拜拜吃剩的東西，雞翅也掉到桌上，但她確認過家中兩隻貓根本沒有上桌過。

吳雨璇大學畢業後就來台北打拚。（記者胡舜翔攝）

後來她去拜了媽祖，感受到歐吉虎拜的神明請媽祖幫她，回去就夢到了一個女生唸經文，經文像彈珠一樣談到她身上，朋友也請了道教的總神幫她「處理」這些事，「處理完後走路好輕，都要飄起來了。」

朋友告訴她帶「天命」，「你的體質就是像一台收音機，你只要講到誰，誰就會來看你。」她後來也發覺，自己確實可以感受到不同的神明，曾夢到瑤池金母像老奶奶出現，有一次眼前看到白色色塊，則是觀世音菩薩來了，且東西方的神也不一樣，「東方比較嚴肅 ，西方的比較活潑、開放。」她說未來時間到了，也許會有神明教她更多事，讓她可以幫助別人，不過現階段她還是隨遇而安，做想做的工作。

