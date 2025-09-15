晴時多雲

娛樂 最新消息

（影）災難片黑馬！《96分鐘》10天賣破5700萬逼出觀眾熱淚

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《96分鐘》上映10天，全台票房突破5700萬，除了林柏宏和宋芸樺首度演出共患難夫妻，姚以緹和蔡凡熙的姊弟情深同樣催淚，加上高水準製作，引爆網路熱烈討論。

林柏宏現身《96分鐘》映後暖心寵粉。（華影國際提供）林柏宏現身《96分鐘》映後暖心寵粉。（華影國際提供）

為感謝觀眾支持，《96分鐘》舉辦北中南「拭淚場」活動，主演群親手發送特製面紙，林柏宏更化身暖男，貼心為幸運觀眾拭淚，與觀眾自拍平復心情；宋芸樺則與姚以緹、蔡凡熙驚喜現身信義區影城，舉牌向路過民眾推薦電影，可愛畫面引來打卡熱潮。

有觀眾映後問及片中姊弟二人如何培養默契，姚以緹分享有親近的弟弟，在和蔡凡熙對戲時自然代入和弟弟相處的日常，蔡凡熙也透露與親姊姊感情深厚，同樣把這份真實情感延伸到片中，使兩人在災難場景下的互動更顯動人。

姚以緹（右）和蔡凡熙在《96分鐘》姊弟情深逼哭觀眾。（華影國際提供）姚以緹（右）和蔡凡熙在《96分鐘》姊弟情深逼哭觀眾。（華影國際提供）

《96分鐘》透過災難的極限時刻，帶出親情、愛情與人性光輝，為增加臨場效果，劇組邀請TVBS主播葉佳蓉為片中新聞畫面配音，使災難現場更加生動，提升觀影張力。

《96分鐘》幕後花絮挑戰篇：

