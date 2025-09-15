緋聞纏身行程喊卡！坂口健太郎缺席釜山影展避風頭

坂口健太郎（右）和永野芽郁捲入三角戀。（翻攝自X，合成圖）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕坂口健太郎近日捲入「同居」、「三角關係」風波，原訂以主演新片《棋盤上的向日葵》（暫譯）出席韓國釜山影展記者會，不過大會今（9月15日）表示，「因主演個人因素，不得不取消出席，請大家諒解突如其來的行程變更。」

日媒《週刊文春》9月9日爆料，坂口健太郎與年長3歲的髮型兼化妝師A女同居，並至少交往4年，連身邊友人都知曉兩人關係，隔天報導更踢爆永野芽郁插足坂口戀情，形成三角戀，爭議擴大。

請繼續往下閱讀...

據永野芽郁的親友透露，坂口健太郎在與A女交往期間，主動接近永野芽郁，兩人甚至被目擊手牽手約會；今（2025）年春天，坂口更向A女坦承與永野的關係，A女因此直接聯繫永野，要求她停止來往。

永野身邊人士爆料，坂口想與永野交往，卻又拿不定主意與A女徹底分手，直到這段三角戀曝光，才坦承和A女已不再來往。

原定以電影《棋盤上的向日葵》出席第30屆釜山影展的坂口健太郎動向備受矚目，原先坂口將和主角之一的渡邊謙一起出席記者會，如今因個人感情因素曝光，最終宣布取消，被網友解讀是先避風頭，以免活動失焦。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法