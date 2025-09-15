「遊民應該處死」 脫口秀主持人遭出征

美國《福斯新聞》脫口秀主持人兼政治評論員基爾米德在節目中失言，表示要處死遊民。（美聯社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國《福斯新聞》脫口秀主持人兼政治評論員基爾米德（Brian Kilmeade）日前在節目上認為美國社會已經替遊民、心理障礙者設置協助方案，仍發生烏克蘭女子遭刺殺憾事。基爾米德的言論獲得同節目參與者支持，並附和：這些人不願接受社會幫助只能入獄，基爾米德補充：「或者，強制處死」。此番言論受到各界抨擊，基爾米德現出面為自己的失言道歉。

基爾米德在《福斯與朋友》（Fox and Friends）10日晨間播出時，談及烏克蘭女子札魯茨卡（Iryna Zarutska）遇害案，札魯茨卡在北卡羅萊納州搭乘輕軌時，突然被一名非裔男子持刀刺死，嫌犯母親表示兒子是遊民，且有思覺失調。

基爾米德的不當言論遭到炎上。（翻攝自X）

與基爾米德共同主持節目的瓊斯指出，社會上心理出問題或者無家可歸的人，早有納稅人出錢提供協助計畫，但很多人不想、不願接受，瓊斯認為這些人都應該直接入獄。基爾米德在旁邊補充：「或者強制注射安樂死，直接殺了他們」。處死遊民的言論很快就在網路發酵，引發輿論熱烈討論。

慘遭炎上後，各界譴責基爾米德，認為紐約遊民收容機構執行長就憤怒痛批基爾米德此舉只會激起社會對立。對此，昨（14）基爾米德在節目上坦承錯誤：「我位那句極其冷酷的話道歉」。他表示，不是所有遊民、精神疾病患者都像烏克蘭女子刺殺事件的凶嫌一樣，多數人是值得同情與憐憫的。

