金鐘60》曾莞婷演活《影后》大牌女星 私下冒雨安撫臨演被讚爆

曾莞婷出道27年首度問鼎金鐘。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕出道27年的曾莞婷，2025年終於迎來首度問鼎金鐘的時刻。她憑《影后》入圍戲劇節目女配角獎，將與鍾欣凌、謝瓊煖、杜蕾《在光裡的人》、以及《化外之醫》的蔡亘晏同場角逐。人在韓國的她接獲消息時情緒潰堤，「一路哭到現在，還不敢相信是真的」，直到來自各方的祝福湧入，才慢慢感受到實感。

在《影后》中，曾莞婷詮釋的「潘茵茵」外表強勢、個性挑剔，宛如公主病大牌女星，但私下卻承載難以訴說的脆弱。她曾在記者會上坦承，這部作品讓她投射了許多真實感受，「不能變老變醜變胖，一直被迫做選擇、做犧牲，到頭來還是被選擇，那種沉重與痛很真實；演著演著，不知道是在演戲還是在演自己的人生。」因此一度萌生退出演藝圈的念頭。

臨演廖珍汨透露曾莞婷私下暖舉。（翻攝自TouTube）

不同於戲裡演出鋒利，早前本報找來臨演分享片場秘辛，她便分享曾莞婷的貼心舉動，透露有次拍攝廣告，拍「送花」橋段時遇上傾盆大雨頻頻NG，自己已經凍到發抖、心情緊繃，曾莞婷卻忽然伸手摟住她，小聲叮嚀「妳靠過來就好，不用怕」，讓對方至今難忘她的貼心舉動。

