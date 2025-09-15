被控性侵100萬交保 檢方命龔益霆不能接觸、跟騷被害者

涉嫌下藥性侵江姓藝人的三立前資深副總之子龔益霆，15日移送北檢複訊。（記者方賓照攝）

〔記者王定傳／台北報導〕女星江祖平指控三立前資深副總之子龔益霆涉下藥、性侵及偷拍。台北地檢署今指揮警方兵分2路搜索龔益霆位於台北市文山區、新北市新店區住居處等2處，除查扣手機等證物送鑑外，並通知龔益霆到案說明；檢方今晚8時許複訊後，依妨害性自主等罪嫌，諭令龔100萬元交保並限制出境出海，並禁止龔接觸、騷擾、恐嚇及跟蹤被害者；龔的親友籌款約1個多小時辦理交保，龔晚間9時40分左右在律師陪同下離開地檢署，全程不發一語。

今年8月18日，江祖平在社群平台發文，說有一名「大特」女演員私訊求助，表示被電視台體制內某男性施以性暴力、偷拍，「有一位女生因為身體不舒服，希望身邊那位已開喝（指喝酒）的男子拿藥給她，但卻拿成鎮定劑，讓那女生頓時昏迷」，該男子卻趁此時性侵後還幫被害者整理乾淨，並使用手機錄影，等被害者清醒後要求刪除手機錄影，男子竟回說：「刪啊！我有雲端」。

江隔月3日公開該名正面照（眼睛等部位有經馬賽克處理）、姓氏為「龔」、年紀25歲，且其中一張合照中有男子穿有SET（三立集團）字樣的衣服，並指另有2位電視台女同事遭該男傳訊息騷擾。外界比對後，認出該名男子疑似為三立高層龔美富之子龔益霆。

龔美富先於9月4日發聲表示「我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白」也指出自己身爲三立主管，會利害迴避，公司已經啟動調查制度，「我一定配合公司制度」。

龔益霆則回應強調自己與江祖平曾有交往關係，並指江祖平的說法「都是片面之詞與不實指控」。江祖平獲知後反擊「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪，不多1300萬元，直接捐給流浪動物之家！」她怒罵：「因為龔益霆應該吃得到這些狗糧」；等於間接承認自己是被害者。

士林地檢署4日分案調查，確認無管轄權後陳請高檢署核准，移由北檢偵辦；北檢上週完成分案，交由婦幼專組檢察官偵辦，今日火速發動搜索。

