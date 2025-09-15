晴時多雲

娛樂 最新消息

i-dle、BTS金泰亨都上過！《THE FIRST TAKE》日本團隊現身北流 「失誤」內幕全曝光了

《THE FIRST TAKE》的創意總監清水惠介與營運團隊來台。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由臺北流行音樂中心（以下簡稱北流）主辦的「臺北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO」（TMEX），為2025年潮臺北系列活動之一，在為期四天的活動中，於8月28日展開的首場焦點論壇成為全場焦點。邀請日本現象級影音平台《THE FIRST TAKE》的創意總監清水惠介與營運團隊首次來台，攜手主持人梁秩誠，公開分享TFT成功的幕後心法，論壇現場座無虛席，展現音樂產業對國際內容創作的高度關注。

《THE FIRST TAKE》自2019年創立以來，以「One Take」概念聞名全球，邀請歌手或創作者 一次完成錄製，呈現最真實的聲音與情感。品牌口號「Less Filter, More Music」（少修飾、真音樂）深受樂迷共鳴，至今已累積近 60 億次全球瀏覽量，曾邀請包括日本、韓國與華語圈多位炙手可熱的頂尖歌手加入錄製，包括韓國女團i-dle、BTS金泰亨、Baby Monster、aespa、蔡依林、韋禮安、A-Lin等，吸引世界各地樂迷關注。

《THE FIRST TAKE》的創意總監清水惠介與營運團隊，攜手主持人梁秩誠，公開分享 TFT 成功的幕後心法。（北流提供）

團隊在論壇中分享，《THE FIRST TAKE》的成功關鍵在於「可被模仿的品牌識別性」與「難以複製的高品質影音」。從純白背景、攝影角度到專屬色彩設計，他們堅持極簡卻高度識別的視覺語言，並以高規格電容式麥克風完整捕捉聲音細節，讓觀眾體驗最純粹的音樂質感。「被模仿很重要，但被發現模仿不來更重要。」製作團隊笑說這就是《THE FIRST TAKE》最獨特的核心魅力。

他們進一步透露，隨著《THE FIRST TAKE》的全球影響力不斷擴大，越來越多藝人與唱片公司主動洽談合作，使平台成為新歌曝光、舊作再熱、製造話題的國際舞台。他也強調，《THE FIRST TAKE》非常重視觀眾留言，因為「音樂會因為樂迷的分享而擁有新的生命」。觀眾在留言區留下的感受與故事，讓每一支影片更像是一段「音樂紀錄片」。

《THE FIRST TAKE》的創意總監清水惠介與營運團隊，攜手主持人梁秩誠，公開分享 TFT 成功的幕後心法。（北流提供）

團隊也分享了製作幕後的細節與挑戰。他們提到，頻道在設計初期就希望讓觀眾能有「身歷其境」的參與感，因此在拍攝時，特別捕捉樂手彈奏吉他的手部畫面、指尖抖動、呼吸與換氣的瞬間，讓觀眾彷彿置身錄音現場，感受音樂誕生的過程。

由於《THE FIRST TAKE》堅持「一錄到底」的概念，錄音過程中難免會出現小失誤，有些歌手因緊張而唱錯歌詞、節奏稍有偏差，甚至發生耳機意外掉落的情況，也曾出現開頭一兩句忘詞的慌亂片段。然而，團隊認為這些不可預測的瞬間，反而賦予影片更真實的溫度與故事性。因此即使遇到失誤，他們也會與藝人充分溝通，想辦法補救，仍希望保留作品並公開發佈。隨著論壇落幕，現場討論熱度仍持續延燒，樂迷們也紛紛表示：「終於理解了《THE FIRST TAKE》為什麼能成為現象級頻道！」

