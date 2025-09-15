金鐘60》吳慷仁沒報名金鐘60 《有生之年》導演驚曝：一年沒見了

去年以《有生之年》奪下金鐘視帝的吳慷仁，今年暫別金鐘戰場。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕去年以《有生之年》勇奪金鐘戲王的吳慷仁，今年憑新作《塑膠花》原被外界看好可再戰戲王，卻未現身金鐘60入圍名單。戲劇類評審主任委員柴智屏說明，吳慷仁並沒有報名男主角獎，製作單位抓馬文化也回應「尊重每個藝人的意願」。

許肇任擔任金鐘60入圍揭獎人，談及老搭檔吳慷仁，透露已經一年沒碰面。（記者潘少棠攝）

與吳慷仁多次合作的導演許肇任9月15日擔任金鐘入圍揭獎人，問及是否關心吳慷仁近況，許肇任表示都沒和對方見面，細思後有些震驚地說時間已經長達1年，不過私下仍會互相交流生活小事。

吳慷仁近日現身成都出席第二屆金熊貓獎，為電影《富都青年》代領獎項。空檔之餘，他也換上旅人身分到處探訪當地風情，不僅品嚐麻辣火鍋、夜遊錦江，還走進相親角感受在地文化，行程緊湊卻心情愉快。

