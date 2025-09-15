晴時多雲

娛樂 日韓

SJ希澈吃醋「結婚沒說」 金鍾國透露神秘婚禮細節

SJ希澈（右）向金鍾國抱怨為何婚訊不告訴《熊孩子》團隊。（翻攝自X）SJ希澈（右）向金鍾國抱怨為何婚訊不告訴《熊孩子》團隊。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金鍾國結婚太過神秘，反而讓人充滿好奇心。由於金鍾國婚訊告訴了《Running Man》班底，卻沒有透露給《我家的熊孩子》成員，Super Junior（以下簡稱SJ）的希澈非常在意，還特地問金鍾國：「為什麼沒邀《熊孩子》團隊」？金鍾國特地在最新一集《我家的熊孩子》分享自己閃婚秘辛，更親揭精子檢查結果和二胎計畫想法。

金鐘國（右）結婚的消息有告訴《Running Man》成員。（翻攝自IG）金鐘國（右）結婚的消息有告訴《Running Man》成員。（翻攝自IG）

閃婚的金鍾國原本是嚴肅的「小氣國」，不過談到婚姻生活，卻展現出溫柔與幽默，嚇壞《熊孩子》團隊。最新一集節目中還有另外一個重點，就是SJ的希澈成功減重5公斤，希澈特別邀請金鍾國與金東炫參觀自己的家庭健身房，卻被批評「這是搞笑健身房？」

金鍾國則透露婚禮當天賓客名單由他與妻子各邀請50名賓客，設定「獨門標準」：至少一週見一次、每天或隔兩三天就會聯絡的人。另外當天的祝歌也由金鐘國本人親自演唱。

金鐘國透露婚禮當天祝歌是他自己唱的。（翻攝自SBS）金鐘國透露婚禮當天祝歌是他自己唱的。（翻攝自SBS）

