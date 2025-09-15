金鐘60》闊別13年爭迷你劇戲后！楊小黎笑喊：紅毯雙帥請好好訪問我

楊小黎以《台語有影—啥人顧性命》入圍第60屆金鐘迷你劇集女主角獎。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎入圍名單今（15）日公布，楊小黎憑公視台語台《台語有影—啥人顧性命》再度叩關迷你劇集（電視電影）女主角獎，將與林予晞、楊麗音、韓寧、嚴正嵐角逐寶座。她上一次入圍同獎項已是13年前的作品《愛情替身》，再度躍上戰場，心情既緊張又激動。

楊小黎（右）在《啥人顧性命》飽滿地演出照顧者複雜而多層次的情緒。（公視台語台提供）

楊小黎分享，揭曉入圍那一刻不敢看手機與直播，直到導演孟嘉打電話邊哭邊報喜，她才確定好消息降臨。她感謝評審、《啥人顧性命》全體夥伴、公視台語台以及一路支持她的人，直呼：「這個肯定對我意義重大」。

楊小黎坦言，近年拍戲不多曾懷疑自己「是不是還算演員」，但這次演出時把主持行腳節目累積的能量、舞台劇訓練和接觸植物人照護議題的經驗全都注入角色，「開拍前功課做得很紮實，現場則完全放鬆，把自己交給氛圍和角色。」希望作品能讓更多需要被看見的議題浮上檯面。

主持過三年金鐘戲劇紅毯的楊小黎，今年終於換自己好好走上紅毯。（翻攝自臉書）

她也笑說主持了三年的金鐘戲劇紅毯，今年終於輪到自己可以好好走上紅毯，「戲劇紅毯雙帥請好好訪問我謝謝」。第二通接到的電話則是媽媽打來爆哭，她感謝媽媽多年來支持自己任性追夢，並表示會繼續保持熱情、努力演戲，「希望能和更多角色相遇」。

