晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》闊別13年爭迷你劇戲后！楊小黎笑喊：紅毯雙帥請好好訪問我

楊小黎以《台語有影—啥人顧性命》入圍第60屆金鐘迷你劇集女主角獎。（翻攝自臉書）楊小黎以《台語有影—啥人顧性命》入圍第60屆金鐘迷你劇集女主角獎。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎入圍名單今（15）日公布，楊小黎憑公視台語台《台語有影—啥人顧性命》再度叩關迷你劇集（電視電影）女主角獎，將與林予晞、楊麗音、韓寧、嚴正嵐角逐寶座。她上一次入圍同獎項已是13年前的作品《愛情替身》，再度躍上戰場，心情既緊張又激動。

楊小黎（右）在《啥人顧性命》飽滿地演出照顧者複雜而多層次的情緒。（公視台語台提供）楊小黎（右）在《啥人顧性命》飽滿地演出照顧者複雜而多層次的情緒。（公視台語台提供）

楊小黎分享，揭曉入圍那一刻不敢看手機與直播，直到導演孟嘉打電話邊哭邊報喜，她才確定好消息降臨。她感謝評審、《啥人顧性命》全體夥伴、公視台語台以及一路支持她的人，直呼：「這個肯定對我意義重大」。

楊小黎坦言，近年拍戲不多曾懷疑自己「是不是還算演員」，但這次演出時把主持行腳節目累積的能量、舞台劇訓練和接觸植物人照護議題的經驗全都注入角色，「開拍前功課做得很紮實，現場則完全放鬆，把自己交給氛圍和角色。」希望作品能讓更多需要被看見的議題浮上檯面。

主持過三年金鐘戲劇紅毯的楊小黎，今年終於換自己好好走上紅毯。（翻攝自臉書）主持過三年金鐘戲劇紅毯的楊小黎，今年終於換自己好好走上紅毯。（翻攝自臉書）

她也笑說主持了三年的金鐘戲劇紅毯，今年終於輪到自己可以好好走上紅毯，「戲劇紅毯雙帥請好好訪問我謝謝」。第二通接到的電話則是媽媽打來爆哭，她感謝媽媽多年來支持自己任性追夢，並表示會繼續保持熱情、努力演戲，「希望能和更多角色相遇」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中