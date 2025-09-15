晴時多雲

娛樂 最新消息

林志玲變身美人魚！50歲絕美照曝光 慈善年曆暖藏情書

林志玲化身美人魚。（志玲姊姊慈善基金會提供）林志玲化身美人魚。（志玲姊姊慈善基金會提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕林志玲長期投身公益，今天（15日）公開2026年曆，主題為「眼中有星辰，心中有海洋」，這是林志玲對自己的期許，也是寫給世界的情書。絕美畫報搭配智慧優雅的字語光影，不只是視覺上的饗宴，更是一場深藍靜謐的心靈對話。

林志玲2026掛曆封底海報「星辰」。（志玲姊姊慈善基金會提供）林志玲2026掛曆封底海報「星辰」。（志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲寫給世界的情書：「期許自己，不論幾歲，都能擁有智慧，大智若愚，小事豁達。不追求太難的快樂，知足珍惜所擁有的。用正向的心態與良好的生活習慣去支配自己的容顏，從容自在，優雅淡定；不追求無謂的認可。當然，也希望歲月能給予最溫柔的饋贈。眼中有星辰，內心有海洋；持續在可愛的生命縫隙裡種花，並繼續打開一扇一扇的窗，讓陽光灑滿；做個可以照亮自己照亮別人的存在。」

林志玲2026桌曆「海洋」封面。（志玲姊姊慈善基金會提供）林志玲2026桌曆「海洋」封面。（志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲2026桌曆「星辰」封面。（志玲姊姊慈善基金會提供）林志玲2026桌曆「星辰」封面。（志玲姊姊慈善基金會提供）

桌上型年曆特別採用「雙封面設計」，包括星辰版及海洋版，讓朋友們依喜好自由選擇，「星辰版」呈現閃耀自信與希望眼神，象徵著心中永不熄滅的勇氣與信念，引領我們不忘成為自己的光；「海洋版」則是歷經風浪後內心的平靜與富足，象徵內在的寧靜與智慧，以溫柔包容又柔韌堅定的姿態，選擇以愛擁抱世界。桌曆內頁兼具美學 × 實用的前後翻轉雙版面設計，每一面都有志玲姊姊的日常陪伴，搭配可自由書寫的記事欄，隨時記錄生活感悟、心情片段或重要記事，打造與自己對話的專屬年曆。另外，收錄15張時尚絕美照片的大本掛曆，每一張都值得珍藏一輩子，讓喜愛收藏志玲姊姊海報的粉絲也有另一種選擇。

林志玲2026內頁「黑色遊艇」。（志玲姊姊慈善基金會提供）林志玲2026內頁「黑色遊艇」。（志玲姊姊慈善基金會提供）

志玲姊姊慈善年曆自2010年起便深受大眾喜愛，每年以不同的主題引導大家在生活中思考、感受與行動。年曆義賣所得將全數捐出，支持兒童教育與醫療經費、推廣兒少心理健康課程、倡導女性身心健康議題、扶助重大災害與社會弱勢關懷等項目。志玲姊姊基金會自2011年成立至今，資助兒童早療及醫療資源，受惠兒童超過十萬人次；支持兒少學習的夢想，受益學童達數萬人次；對女性、長者及其他弱勢朋友的捐助與關懷亦累積近百萬人次。

林志玲2026內頁「美人魚」。（志玲姊姊慈善基金會提供）林志玲2026內頁「美人魚」。（志玲姊姊慈善基金會提供）

為感謝長年支持志玲姊姊公益的朋友，本次桌曆與掛曆各附上超高實用贈品，包括耐風抗UV的「摺疊晴雨傘」，隨身攜帶讓姊姊成為你的保護傘；輕巧收納的「防潑水環保袋」，兼具環保與造型，讓美感及善意同行。隨冊贈品不只加分，更從外在到內容都值得收藏，美感、實用、愛心一次到位。

2026志玲姊姊慈善年曆將於2025年9月15日上午9點起，在momo購物網獨家預購，預購網址https://momo.dm/aMfjnq，限量精美贈品，送完為止。詳情上志玲姊姊基金會臉書官網查詢。

