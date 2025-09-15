金鐘60》楊祐寧隔3年再戰金鐘 三寶爸接喜訊曝心聲「好想鼓掌」

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣大哥大MyVideo共同出品影集《今夜一起為愛鼓掌》與《影后》在第60屆金鐘獎共計入圍19項大獎。其中，《今夜一起為愛鼓掌》由楊祐寧首度擔任監製，一舉入圍戲劇節目獎、導演獎、編劇獎，他本人更憑藉劇中細膩演出，繼2022年《華燈初上》後再度角逐戲劇節目男主角獎。

楊祐寧（右）以《今夜一起為愛鼓掌》入圍第金鐘60最佳戲劇類男主角獎。（台灣大哥大MyVideo提供）

楊祐寧剛晉升三寶爸喜獲麟兒，他表示入圍公布的當下正在開車去月子中心的路上，是公司打電話通知才知道喜訊，在移動中只能簡單表達歡喜之情：「謝謝，《今夜一起為愛鼓掌》能入圍戲劇節目獎、導演獎、編劇獎、男主角獎，讓我現在非常想鼓掌。」

《今夜一起為愛鼓掌》是男主角楊祐寧首次擔任監製的影集。（台灣大哥大MyVideo提供）

《今夜一起為愛鼓掌》製作人黃郁茹得知好消息後表示，「《今夜一起為愛鼓掌》療癒了我們團隊和無數觀眾，希望接下來有機會感動評審，給予所有人力量面對自己的不完美。」編劇蔡沂澄、吳俊佑、張君涵、尤依筑共同發聲：「感謝台前幕後成就這部作品的每一位。」

《今夜一起為愛鼓掌》是男主角楊祐寧首次擔任監製的影集。（台灣大哥大MyVideo提供）

台灣大哥大MyVideo共同出品《影后》更在第60屆金鐘獎以15項入圍霸佔入圍名單，包含戲劇節目獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎、戲劇節目男配角獎、戲劇類節目攝影獎、戲劇類節目剪輯獎、戲劇類節目造型設計獎、戲劇類節目聲音設計獎與戲劇類節目配樂獎，更在矚目的戲劇節目女主角獎與戲劇節目女配角獎形成「三對三打對臺」，斬獲高人氣與金鐘評審高度肯定。監製丁長鈺特別感謝，「謝謝台灣大哥大對《影后》自始至終的支持，更謝謝一直以來不遺餘力地為台灣催生好作品。」

楊祐寧（右）、Ella陳嘉樺在《今夜一起為愛鼓掌》有不少親密戲。（台灣大哥大MyVideo提供）

