高流4歲生日慶不完！台泰派對嗨翻 正妹女團鬆口最愛「他」

冰球樂團炒熱氣氛。（高流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《就喝Chill派對：泰精選》上週末13、14日連續兩天在高雄流行音樂中心愛河畔落幕，泰國人氣女團Roseberry、象徵多元性別的Patcha與影歌雙棲藝人Hugo Chula Alexander等藝人首次至高雄演出，再加上icyball冰球樂團、巴大雄、舞炯恩、LINION等台灣藝人共襄盛舉，兩天吸引近10萬人潮。

Roseberry坦承欣賞周興哲。（高流提供）

Roseberry演出前即在後台透露最欣賞台灣歌手周興哲，甚至能清唱中文歌曲，一上台也大方秀中文向觀眾喊話：「好開心能見到你們。」瞬間收服粉絲，而Roseberry與LGBTQ歌手 Patcha首度合作限定舞台，台上互動舉手投足盡顯魅力，性感舞蹈引台下歌迷尖叫，讓Patcha興奮直呼：「你們比高雄天氣更熱情！」

Roseberry與PATCHA同台。（高流提供）

Patcha演出前提及最喜歡的藝人是碧昂絲，聽說「台灣碧昂絲」舞炯恩也在演出名單，也強調作為LGBTQ泰國的代表藝人，能夠受邀來亞洲第一個同性婚姻合法的國家－台灣演出，感到相當榮幸與感動，非常開心有機會藉由《就喝Chill派對》傳遞LGBTQ的精神，將音樂演出串聯多元性別文化。

舞炯恩以原住民獨有的唱腔點燃全場，隨後更與台下觀眾共同揮舞彩虹旗，合唱《Island Boy》，感動喊話：「不論你來自台灣或泰國，記得我們一直會在一起！」VENN也特別在本次演出，將泰國傳統樂器Phin融入表演，透過各種世界樂器的組合展現音樂交流內涵。冰球樂團、LINION和巴大雄也不忘祝高流四歲「生日快樂」，為四週年系列活動揭開序幕。

