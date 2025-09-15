晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60》黑馬竄出！31歲新人雙料入圍 視后媽柯淑勤背景曝光

柯淑勤本身就是金鐘常客，曾兩度封后，如今女兒杜蕾也交出亮眼成績。（翻攝自臉書）柯淑勤本身就是金鐘常客，曾兩度封后，如今女兒杜蕾也交出亮眼成績。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎入圍名單揭曉，31歲的杜蕾黑馬竄出，憑大愛戲劇《在光裏的人》一舉入圍戲劇節目女配角獎與「戲劇節目最具潛力新人獎」雙料提名，而她的母親正是金鐘常勝軍柯淑勤，母女兩代一前一後在戲劇圈發光，成為本屆金鐘一大亮點。

柯淑勤（左）與女兒杜蕾（右）一同演出大愛戲劇《在光裏的人》。（資料照，大愛提供）柯淑勤（左）與女兒杜蕾（右）一同演出大愛戲劇《在光裏的人》。（資料照，大愛提供）

杜蕾前年才正式以演員身分出道，首部長篇作品就獻給《在光裏的人》。她坦言拍戲過程學到了很多，從一開始不知道鏡頭要看哪裡、如何銜接連戲，到劇本上寫滿密密麻麻筆記苦練，如今逐步累積實力。這次她更破格挑戰飾演天生腦麻患者，除了研究角色本人與肢體動作，還請表演指導朋友特訓，展現細膩演技。月初杜蕾才出席亞洲影視內容大獎，當時未能抱獎而歸，這回金鐘能否扳回一城值得期待。

杜蕾憑《在光裏的人》一舉入圍金鐘60戲劇節目女配角與最具潛力新人雙料提名。（翻攝自臉書）杜蕾憑《在光裏的人》一舉入圍金鐘60戲劇節目女配角與最具潛力新人雙料提名。（翻攝自臉書）

杜蕾也多次感謝評審、導演與劇組，特別提到媽媽柯淑勤一路的支持。柯淑勤本身就是金鐘獎的常客，從1999年起多次入圍，2003年以《孽子》、《回家系列之團圓飯》同時奪得連續劇女主角獎與單元劇女配角獎，2017年又憑《戀愛沙塵暴》奪得戲劇節目女主角獎，是實至名歸的視后。

31歲的杜蕾前年才正式出道，首部長篇作品就雙料入圍金鐘。（翻攝自臉書）31歲的杜蕾前年才正式出道，首部長篇作品就雙料入圍金鐘。（翻攝自臉書）

柯淑勤曾叮嚀女兒：「演戲不是維持生活的工作，可能沒有穩定收入，演戲跟人生一樣一直在變，妳敢不敢？如果接受這個挑戰，妳就去做。」早前問到是否指導女兒演戲？她語氣堅決：「從來沒有！管你是她媽媽還是奶奶都不能做！」希望女兒能揉捻自身經歷、創造屬於自己的角色。

