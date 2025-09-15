金鐘60》《影后》破天荒女主、女配就入圍6人！評審開腔：一場女人的戰爭

《影后》今年金鐘獎入圍15項，光女主角、女配角獎就各入圍3項。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60今公布入圍名單，最受矚目的是夯劇《影后》今年入圍15項，光女主角、女配角獎就各入圍3項，是「網內互打」的死亡之組。戲劇類評審委員會主任委員柴智屏提到《影后》從戲名就註定是「一場女人的戰爭」，並提到女主角有6人入圍，像是《影后》就有楊謹華、謝盈萱和新秀林廷憶，將對上《童話故事下集》的柯佳嬿、《化外之醫》張鈞甯，以及《太太太厲害》曾沛慈，柴智屏說其中2位女演員同分，評審為這2人爭論不休，因此加開名額到6個人；然而這2人是誰？她保密到家。

戲劇類評審委員會主任委員柴智屏提到，《影后》從戲名就註定是「一場女人的戰爭」。（記者潘少棠攝）

柴智屏說今年觀眾品味、評審品味都沒有太多爭議，且這次評審很快就得到共識。至於會不會後來戲后給《影后》雙蛋黃？柴智屏說：「還沒到那階段，我沒辦法預測，加上還沒跟評審討論雙入圍、雙得獎，這樣討論對其他四人也不公平。」

在女配角獎方面，楊貴媚和陳庭妮也有報女配，李雪則沒有報名，而外界原本以為林廷憶除了女主角之外，還能報最佳新人，但其實她以前已經演過《有生之年》和公視學生劇展《後頸》，不符合「新人」資格。

《影后》中的男演員只有經紀人「壁虎」黃迪揚入圍。（資料照，記者潘少棠攝）

此外，這齣戲的男演員只有經紀人「壁虎」黃迪揚入圍，薛仕凌、詹懷雲槓龜，柴智屏說2人算是遺珠，因為這齣戲是大女主的戲，男演員沒有太多表現，「相信他們已經非常成功襯托女主角。」

