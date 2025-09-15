晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》《影后》破天荒女主、女配就入圍6人！評審開腔：一場女人的戰爭

《影后》今年金鐘獎入圍15項，光女主角、女配角獎就各入圍3項。（資料照，記者王文麟攝）《影后》今年金鐘獎入圍15項，光女主角、女配角獎就各入圍3項。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60今公布入圍名單，最受矚目的是夯劇《影后》今年入圍15項，光女主角、女配角獎就各入圍3項，是「網內互打」的死亡之組。戲劇類評審委員會主任委員柴智屏提到《影后》從戲名就註定是「一場女人的戰爭」，並提到女主角有6人入圍，像是《影后》就有楊謹華、謝盈萱和新秀林廷憶，將對上《童話故事下集》的柯佳嬿、《化外之醫》張鈞甯，以及《太太太厲害》曾沛慈，柴智屏說其中2位女演員同分，評審為這2人爭論不休，因此加開名額到6個人；然而這2人是誰？她保密到家。

戲劇類評審委員會主任委員柴智屏提到，《影后》從戲名就註定是「一場女人的戰爭」。（記者潘少棠攝）戲劇類評審委員會主任委員柴智屏提到，《影后》從戲名就註定是「一場女人的戰爭」。（記者潘少棠攝）

柴智屏說今年觀眾品味、評審品味都沒有太多爭議，且這次評審很快就得到共識。至於會不會後來戲后給《影后》雙蛋黃？柴智屏說：「還沒到那階段，我沒辦法預測，加上還沒跟評審討論雙入圍、雙得獎，這樣討論對其他四人也不公平。」

在女配角獎方面，楊貴媚和陳庭妮也有報女配，李雪則沒有報名，而外界原本以為林廷憶除了女主角之外，還能報最佳新人，但其實她以前已經演過《有生之年》和公視學生劇展《後頸》，不符合「新人」資格。

《影后》中的男演員只有經紀人「壁虎」黃迪揚入圍。（資料照，記者潘少棠攝）《影后》中的男演員只有經紀人「壁虎」黃迪揚入圍。（資料照，記者潘少棠攝）

此外，這齣戲的男演員只有經紀人「壁虎」黃迪揚入圍，薛仕凌、詹懷雲槓龜，柴智屏說2人算是遺珠，因為這齣戲是大女主的戲，男演員沒有太多表現，「相信他們已經非常成功襯托女主角。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中