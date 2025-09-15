晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60》小煜金鐘入圍4項 「自己打自己」！笑揭最大煩惱

棒棒堂暌違15年合體拍攝實境節目《來吧！哪裡怕》入圍金鐘。（資料照，記者胡舜翔攝）棒棒堂暌違15年合體拍攝實境節目《來吧！哪裡怕》入圍金鐘。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於今（15）日公布，其中《不在我的世界當勇者》入圍實境節目獎、主持人，將對打《上船了各位！》、《來吧！哪裡怕》、《老少女奇遇記2》、《廚師的迫降：客家廚房》，其中小煜以《不在我的世界當勇者》、《來吧！哪裡怕》同時入圍兩項，他也開心向記者透露心情。

「小煜」楊奇煜以《不在我的世界當勇者》和《哪裡怕》入圍實境節目、主持人獎。（記者王文麟攝）「小煜」楊奇煜以《不在我的世界當勇者》和《哪裡怕》入圍實境節目、主持人獎。（記者王文麟攝）

胡宇威、「大霈」李霈瑜、小煜、林莎、郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年以《不在我的世界當勇者》入圍金鐘獎。正在錄影工作的胡宇威得知入圍消息非常開心，感謝評審肯定。有趣的是胡宇威還有《上船了各位！》與有《來吧！哪裡怕》的小煜同時面臨「自己打自己」的局面，小煜則幽默表示，「一個節目是老朋友，一個節目是新朋友，所以這樣打起來...我也不知道，就我可能比其他人多了20%的得獎機率吧，但就是看天意吧，交給宇宙去安排。」還說現在只煩惱到底要跟誰走紅毯。

金鐘60》小煜金鐘入圍4項 「自己打自己」！笑揭最大煩惱《不在我的世界當勇者》入圍金鐘60的實境節目、主持人獎、燈光獎、美術設計獎
。（公視提供）

大霈則說：「我們透過競技深入認識原住民文化，相親相愛又相殺，過程中雖然有好多內心與身體的辛苦，但也因此透過彼此迥異的性格重新定義自己內心的勇者，也期待我們陪著許多觀眾朋友找到勇氣。」

《不在我的世界當勇者》入圍金鐘60的實境節目、主持人獎、燈光獎、美術設計獎
。（資料照，記者王文麟攝）

喬瑟夫笑說，一直收到經紀人打電話給他，以為是出了什麼事被炎上！他說：「入圍很棒，更棒的是跟一群很棒的朋友們一起入圍，也很感謝能參與這麼棒的節目，不管有沒有得獎我們都是勇者，但勇者，還是有得獎的我比較想要。」郭芝吟說：「每一次上場都是一次學習、一次冒險。如今能受到評審們的肯定，成為入圍名單上的一員，真的很開心！我從幕前幕後伙伴們身上學到專業，一起努力成為自己心中的勇者！」

點圖放大header
點圖放大body

