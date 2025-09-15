歐陽靖5歲兒不識生父 離婚3年吐心聲

女星歐陽靖（右）2022年與日籍攝影師小菅亮輔離婚。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星歐陽靖2022年與日籍攝影師小菅亮輔離婚，之後帶著兒子「新醬」返台居住。昨（14）日她在Threads上發文吐露心聲，更透露5歲的新醬不認識自己的生父，想了一想，直到目前還沒發現有什麼事是「爸爸才能做到的」。

歐陽靖說，新醬2歲時和生父見過短短10分鐘，那時的他還不知道自己見的叔叔是誰。她覺得自己可以修水電、教數學、科學、機械、打電動、運動都沒問題，算得上是個可以「母代父職」的媽媽。

歐陽靖補充目前跟前夫零聯絡，但有機會會帶兒子認識自己的爸爸，不過不可能讓生父養育新醬。歐陽靖不打算再婚，也沒興趣交男朋友，家中也無男性成員，只有媽媽（歐陽靖）跟阿嬤（譚艾珍）。

「撇開青少年時期的性教育、刮鬍子那些不談，沒有爸爸的男孩子會缺乏什麼呢？」歐陽靖忍不住在社群發文，希望有在單親家庭，尤其是由母親帶大的男孩子給她建議。

