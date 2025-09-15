晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

歐陽靖5歲兒不識生父 離婚3年吐心聲

女星歐陽靖（右）2022年與日籍攝影師小菅亮輔離婚。（翻攝自臉書）女星歐陽靖（右）2022年與日籍攝影師小菅亮輔離婚。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星歐陽靖2022年與日籍攝影師小菅亮輔離婚，之後帶著兒子「新醬」返台居住。昨（14）日她在Threads上發文吐露心聲，更透露5歲的新醬不認識自己的生父，想了一想，直到目前還沒發現有什麼事是「爸爸才能做到的」。

歐陽靖說，新醬2歲時和生父見過短短10分鐘，那時的他還不知道自己見的叔叔是誰。她覺得自己可以修水電、教數學、科學、機械、打電動、運動都沒問題，算得上是個可以「母代父職」的媽媽。

歐陽靖透露5歲的新醬不認識自己的生父。（翻攝自臉書）歐陽靖透露5歲的新醬不認識自己的生父。（翻攝自臉書）

歐陽靖補充目前跟前夫零聯絡，但有機會會帶兒子認識自己的爸爸，不過不可能讓生父養育新醬。歐陽靖不打算再婚，也沒興趣交男朋友，家中也無男性成員，只有媽媽（歐陽靖）跟阿嬤（譚艾珍）。

「撇開青少年時期的性教育、刮鬍子那些不談，沒有爸爸的男孩子會缺乏什麼呢？」歐陽靖忍不住在社群發文，希望有在單親家庭，尤其是由母親帶大的男孩子給她建議。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中