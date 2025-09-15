晴時多雲

娛樂 最新消息

25年男團傳奇！w-inds.感性喊話「因粉絲而存在」

w-inds.確定11月29日與台灣歌迷歡慶出道25週年。（G-MUSIC提供）w-inds.確定11月29日與台灣歌迷歡慶出道25週年。（G-MUSIC提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本男團w-inds.迎接明年出道25週年，沒有忘記和台粉一期一會的約定！他們確定將於11月29日重返台北國際會議中心開唱，這已是他們連續3年來台，主唱橘慶太說：「希望能與大家共同迎接即將到來的25週年！」

去年讓滿場3000名粉絲重溫「初戀的滋味」，w-inds.巡演以最新專輯《winderlust》為主軸，橘慶太表示：「希望大家能在這次巡演中感受到現在的w-inds.！很期待專輯與巡演的推出，能和大家多多相見。

千葉涼平也感性說：「這24年都是大家支持的日子，粉絲們早已是w-inds.的一部分。這一天不僅是我們的紀念日，也要把『恭喜』送給大家。」

w-inds.演唱會海報。（G-MUSIC提供）w-inds.演唱會海報。（G-MUSIC提供）

「w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”」台北場票價為新台幣6580元、5980元、4980元、3980元等四種，門票預計9月20日中午12點於年代售票系統全面啟售。此外擊掌、親筆簽名拍立得、親筆簽名海報等福利，詳情可洽主辦單位SYL TW官方社群。

