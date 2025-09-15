晴時多雲

金鐘60》YTR江老師首次跨界主持即入圍！激動哭了：今年最棒的禮物

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於今（15）日公布，首度以YouTuber跨界主持的江老師以小公視古典音樂節目《古典魔力客—音樂時光之旅》入圍兒童少年節目主持人獎，緊盯入圍轉播的她聽到自己名字當下激動落淚。

江老師表示，首次主持節目就能入圍令她感到意外與感動，直呼「入圍就是得獎」，並感謝評審與團隊支持。她坦言節目拍攝是一大挑戰，需在活潑講解古典音樂與專業鋼琴演奏間快速切換，但在製作人與導演團隊的協助下，讓她彷彿再次重修音樂系課程。江老師強調，節目能將艱深樂理轉化為淺顯有趣的故事，引發孩子對古典音樂的好奇，是她最有成就感的事。

她也感謝幕後團隊，還有最好的搭檔「魔力客」焦元溥老師，「謝謝你們激發出我的潛力，我們真的辦到了！每一次的討論總是讓我又好像上了一堂音樂史課。第二季我們仍然是最好的夥伴、最強的組合！再次感謝評審的肯定，這是我今年最棒的禮物！」

