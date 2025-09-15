泰勒絲訂婚變低調？被爆「偷偷入場」觀看未婚夫球賽

張宇嫺／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚後變低調？過去她曾多次高調入場觀看崔維斯比賽，但日昨她去看未婚夫在主場的比賽，卻被媒體形容「偷偷溜進球場」，不再隨便讓觀眾和狗仔拍到。

泰勒絲（右）被爆料「管控」她和崔維斯明年婚禮邀請賓客名單。（翻攝自IG）

8月底泰勒絲在社群發出訂婚宣言，大方分享喜訊：「你們的英文老師和體育老師要結婚了！」讓全球粉絲驚喜不已，近期泰勒絲未婚夫崔維斯受訪時也透露，求婚當下自己有忍不住掉淚。這次崔維斯所屬堪薩斯酋長隊在主場迎戰費城老鷹隊，泰勒絲也親赴現場觀賽，不過態度和過去差很大，被美國媒體以標題「泰勒絲偷偷溜進未婚夫崔維斯凱爾西的酋長隊主場對陣老鷹隊揭幕戰」報導，描述她這次去看球賽轉趨低調。

報導內容還指出，泰勒絲入場時，工作人員以大型屏風掩護她前往包廂，就連她的母親也是以同樣方式低調入場，不像以前去看崔維斯比賽時，可以隨意讓現場球迷還有媒體捕捉到照片。這場球賽最後，泰勒絲未婚夫所屬球隊也輸給了老鷹隊。

近日泰勒絲未婚夫的喜劇演員朋友也透露，擔心自己明年不在受邀名單中，無法參加泰勒絲和崔維斯的婚禮，透露目前所知狀況是，賓客名單都在泰勒絲「管控」中。

