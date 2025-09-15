晴時多雲

娛樂 電視

金鐘60》《老少女》3入圍！楊貴媚率鍾欣凌、嚴藝文爭主持人獎

鍾欣凌、楊貴媚、嚴藝文《老少女奇遇記2》入圍金鐘。（八大提供）鍾欣凌、楊貴媚、嚴藝文《老少女奇遇記2》入圍金鐘。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於今（15）日公布，由楊貴媚擔任總製作人，與鍾欣凌、嚴藝文前往日本尋找在地生活的台灣人的《老少女奇遇記2》入圍實境節目、主持人獎及節目類節目創新獎，3位主持人也分享入圍感言。

楊貴媚分享入圍感言表示：「真的太開心太感動了！在群組得知消息看到恭喜還不知道是什麼消息，看到是節目入圍就很開心、感動，謝謝評審給老少女這麼棒的肯定，感謝製作團隊帶著《老少女奇遇記》第二季入圍節目獎，那些台灣人與日本之間的情感和故事帶給我們和觀眾的感動是刻印在心裡的，謝謝欣凌和藝文，我要趕快告訴那些在日本的好朋友們這個好消息！」

身為「老少女」的搭檔鍾欣凌也分享入圍心情，「很開心可以跟媚姐、藝文以及製作團隊一起入圍，我們和節目的製作團隊一起完成一個很棒的節目，拜訪很多台灣人在日本的感動故事，這是屬於大家的回憶和榮耀！超開心、也很感謝一路幫助這個節目的所有參與者～」。

在戲劇入圍名單上大放異彩的嚴藝文，也透露自己因主持節目而入圍的心情：「雖然正在拍戲沒辦法完整表達我的感受，但真的很開心能以主持人的方式參與這個實境節目，感謝每個站的台灣人和日本人，我們的眼淚和感動都是真實的！想要小鮮肉也是真實的《老少女奇遇記2》是製作團隊和媚姐、欣凌，我們用最真實、真誠的心去做的節目！恭喜製作團隊。」

點圖放大header
點圖放大body

